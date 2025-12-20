Durante 13 años, “Petiso David” eludió a la Justicia

Pero eso no es todo. En el marco de la investigación, el fiscal Chit descubrió que en distintas causas se menciona a Lobos como usuario de vehículos vinculados a operativos de tráfico de drogas. “Se documentaron relaciones con proveedores y transportistas del norte argentino. Entre 2012 y 2022, su nombre apareció de manera recurrente en registros de la Regional NOA de la Procuraduría de Narcotráfico, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, siempre en relación con investigaciones por tráfico de cocaína o pasta base”, se lee en el expediente.