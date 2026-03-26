Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

La controversia escaló al conocerse que las facturas de dichos vuelos no estarían a su nombre, sino al de la productora de Marcelo Grandio, un empresario que proporciona contenidos a la TV Pública, área bajo la órbita del propio Adorni. A pesar de la evidencia que vincula el pago a un tercero, el jefe de Gabinete negó cualquier tipo de incompatibilidad de deberes o conflicto de intereses, insistiendo en que la investigación judicial en curso le impide profundizar en ciertos aspectos técnicos.