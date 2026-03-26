Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Después de semanas de silencio y en medio de una creciente tensión política, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este miércoles una conferencia de prensa en la Casa Rosada. El objetivo central fue intentar disipar las sospechas que pesan sobre su crecimiento patrimonial y el financiamiento de sus recientes viajes al exterior. Rodeado por la plana mayor del Gobierno, el funcionario buscó dar una imagen de unidad y fortaleza institucional frente a lo que calificó como una “operación mediática”.
“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, arrancó Adorni, marcando el tono defensivo de su exposición. Durante su descarga, subrayó que trabajó 25 años en el sector privado y que todo lo que posee está debidamente declarado ante la Oficina Anticorrupción. El funcionario enfatizó que la gestión actual sostiene “la vara más alta” en términos éticos, contrastando su situación con la de administraciones anteriores, específicamente el kirchnerismo.
El eje de la polémica giró en torno al viaje familiar que realizó a Punta del Este en un avión privado durante el feriado de Carnaval. Adorni aseguró tajantemente haber pagado el traslado de su bolsillo: “La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”. Sin embargo, evitó dar detalles sobre la modalidad de pago o las facturas, argumentando que se trata de una “transacción privada” y que solo responderá ante la Justicia si es requerida.
La controversia escaló al conocerse que las facturas de dichos vuelos no estarían a su nombre, sino al de la productora de Marcelo Grandio, un empresario que proporciona contenidos a la TV Pública, área bajo la órbita del propio Adorni. A pesar de la evidencia que vincula el pago a un tercero, el jefe de Gabinete negó cualquier tipo de incompatibilidad de deberes o conflicto de intereses, insistiendo en que la investigación judicial en curso le impide profundizar en ciertos aspectos técnicos.
Otro punto de fricción fue la supuesta adquisición de una propiedad en la localidad de Exaltación de la Cruz y otro inmueble en el barrio de Martínez. Adorni desmintió rotundamente estas versiones, calificándolas de “inventos”. Confirmó que su residencia actual es en el barrio de Caballito, aunque llamó la atención de los presentes que dicha vivienda no figura en su última declaración jurada, justificando que la misma “aún no está vencida”.
Durante el intercambio con la prensa, el clima se volvió hostil. Ante la insistencia de un cronista sobre el origen de los fondos para sus gastos, Adorni respondió con dureza: “Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”. Esta frase sintetizó su postura de blindaje informativo, amparándose en que brindar detalles específicos podría “entorpecer” las causas penales que enfrenta actualmente.
Respaldo
El presidente Javier Milei habló minutos después de la conferencia de prensa. Vía redes sociales aseguró que “la ignorancia es atrevida”. En este sentido agregó: “Si un conjunto de ignorantes es alimentado por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad”, deslizó.
Horas más tarde, sumó un segundo comentario. Fue en respuesta a un posteo de la Oficina de Respuesta Oficial, que denunció una “lluvia de operetas” contra Adorni . Finalmente, en un último tuit, anticipó que asistirá a la presentación del informe que hará el jefe de Gabinete en el Congreso el próximo 29 de abril. “No me lo pierdo. Ahi estaré”.