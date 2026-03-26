Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender su propiedad anterior

El patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo de controversia. Según registros oficiales, el jefe de Gabinete adquirió recientemente un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, sin haberse desprendido de la propiedad en la que residía al asumir su cargo en diciembre de 2023.
Ambos inmuebles -el de Caballito y su anterior vivienda en la calle Asamblea, Parque Chacabuco- figuran actualmente a nombre de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Esta revelación se sumó a una semana compleja para el funcionario, marcada por la filtración de un viaje en avión privado a Punta del Este y la compra de una casa en el country Indio Cua por parte de su mujer a fines de 2024.
Ante las consultas, Adorni apeló a una defensa técnica. "Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida", afirmó en su conferencia de prensa diaria, al aludir a que el plazo para la presentación de 2025 vence a mediados de año. Sin embargo, evitó precisar la fecha exacta de la operación o el origen de los fondos para la nueva compra.
El mapa de bienes de la familia Adorni
La mudanza a Caballito es un hecho consumado. El funcionario fue visto hoy saliendo de la nueva propiedad a las 8.03 en una camioneta Toyota custodiada. Pero el registro patrimonial del matrimonio es más extenso. Además de las dos viviendas mencionadas, Angeletti posee un departamento en Parque Avellaneda (adquirido mediante un crédito del IVC) y otra propiedad en el partido de Morón.