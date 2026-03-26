Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender su propiedad anterior

Ante las consultas, Adorni apeló a una defensa técnica. "Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida", afirmó en su conferencia de prensa diaria, al aludir a que el plazo para la presentación de 2025 vence a mediados de año. Sin embargo, evitó precisar la fecha exacta de la operación o el origen de los fondos para la nueva compra.