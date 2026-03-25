Adorni contraataca: las 10 frases clave de una conferencia atravesada por las denuncias
Con un tono confrontativo y por momentos incómodo, el funcionario de La Libertad Avanza insistió en que pondrá toda la documentación a disposición de la Justicia y evitó dar precisiones sobre operaciones privadas.
En medio de una creciente presión política y judicial, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezó una tensa conferencia de prensa en la Casa Rosada. Acorralado por cuestionamientos sobre su patrimonio, el viaje de su esposa en un vuelo oficial y sus vacaciones en Punta del Este, el funcionario eligió una estrategia defensiva: negar irregularidades, apuntar contra la prensa y reivindicar su trayectoria previa en el sector privado.
Con un tono confrontativo y por momentos incómodo, Adorni insistió en que pondrá toda la documentación a disposición de la Justicia y evitó dar precisiones sobre operaciones privadas. Estas son las 10 frases más importantes que dejó su exposición:
1. “No tengo nada que esconder”
El eje central de su defensa. Aseguró que su patrimonio fue construido antes de ingresar al Gobierno y negó cualquier irregularidad.
2. “Estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información que necesiten”
Intentó mostrar colaboración con las investigaciones en curso, aunque evitó responder preguntas específicas.
3. “El viaje yo lo pagué. La dádiva está si yo no hubiese pagado”
Buscó desactivar las críticas por su viaje a Punta del Este, insistiendo en que no hubo beneficios indebidos.
4. “Con mi dinero hago lo que quiero”
Una de las frases más resonantes. Marcó un límite frente a las preguntas sobre sus gastos personales.
5. “Mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista”
El momento más tenso con la prensa, evidenciando su incomodidad ante las consultas.
6. “Ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”
Defensa política del oficialismo, diferenciándose de gestiones anteriores.
7. “No me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del Estado desde que nacieron”
Crítica directa a opositores, empresarios y periodistas, en un tono confrontativo.
8. “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al gobierno”
Reiteró su argumento central sobre el origen de sus bienes.
9. “Me inventaron una mansión y operaciones absurdas”
Denunció una supuesta campaña en su contra con información falsa.
10. “Es un tema estrictamente familiar”
Así se refirió a sus vacaciones, buscando cerrar cualquier discusión pública sobre su vida privada.
La conferencia no logró despejar del todo las dudas en torno a su situación, pero sí dejó en claro el tono que el funcionario eligió para enfrentar la crisis: confrontación, cierre de filas con el Gobierno y una apelación constante a la Justicia como único ámbito válido para responder.
Mientras tanto, el respaldo del presidente Javier Milei se mantiene firme, aunque en el oficialismo ya se percibe el desgaste político de un episodio que todavía está lejos de cerrarse.