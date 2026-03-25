Adorni contraataca: las 10 frases clave de una conferencia atravesada por las denuncias

En medio de una creciente presión política y judicial, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezó una tensa conferencia de prensa en la Casa Rosada. Acorralado por cuestionamientos sobre su patrimonio, el viaje de su esposa en un vuelo oficial y sus vacaciones en Punta del Este, el funcionario eligió una estrategia defensiva: negar irregularidades, apuntar contra la prensa y reivindicar su trayectoria previa en el sector privado.