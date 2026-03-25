Secciones
Política

Javier Milei confirmó que asistirá al informe de gestión que Adorni brindará en Diputados

“No me lo pierdo. Ahí estaré”, afirmó el mandatario en sus redes sociales, luego de que la cuenta oficial de la Jefatura de Gabinete anunciara que el 29 de abril se presentará.

JAVIER MILEI. El mandatario argentino volvió a expresar su respaldo a Manuel Adori. JAVIER MILEI. El mandatario argentino volvió a expresar su respaldo a Manuel Adori.
Hace 2 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó este miércoles que asistirá al Congreso de la Nación para presenciar el primer informe de gestión que brindará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el próximo miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados.

“No me lo pierdo. Ahí estaré”, afirmó el mandatario en sus redes sociales, luego de que la cuenta oficial de la Jefatura de Gabinete anunciara que esa será la fecha designada para la presentación del informe ante el Congreso, tal como lo establece la Constitución.

La presencia de Milei en el recinto le dará un marco político destacado a la jornada, en un contexto en el que el oficialismo busca consolidar su agenda legislativa y reforzar el vínculo con el Parlamento.

El respaldo de Milei a Adorni 

Hoy, el mandatario no dejó pasar ni 10 minutos tras la finalización de la conferencia de prensa de Manuel Adorni para salir en su rescate. A través de su cuenta en X, el Presidente desplegó su habitual retórica de confrontación para intentar cerrar la crisis interna provocada por las denuncias sobre los bienes y viajes del Jefe de Gabinete. “La ignorancia es atrevida...”, comenzó el mandatario, al vincular las sospechas de enriquecimiento ilícito con un “claro déficit de IQ” y “turbias operetas de la política”.

El respaldo presidencial buscó poner fin a semanas de incertidumbre sobre la continuidad de Adorni, quien hoy ensayó una defensa basada en su pasado en el sector privado. Sin embargo, Adorni había evitado dar detalles técnicos amparándose en la "vía judicial" de las causas que tramitan los jueces Ariel Lijo y María Servini.

Durante la conferencia, Adorni intentó desactivar los tres frentes que lo acechan: el viaje de su esposa a Nueva York en el avión oficial, la compra de una propiedad en el country Indio Cua y el vuelo privado a Punta del Este financiado por una productora.

"Con mi dinero hago lo que quiero; me lo gané legítimamente", desafió Adorni, al negar además la existencia de una mansión en Martínez.

El tuit de Milei y la promesa de una actividad conjunta el próximo viernes, el Gobierno apuesta a una "foto de unidad" para sepultar las versiones de renuncia. “Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, es alimentado por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...“, escribió Milei.

Temas Buenos AiresHonorable Cámara de Diputados de la NaciónJavier MileiManuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

Lo más popular
Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
1

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez
2

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
3

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la vía judicial
4

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la "vía judicial"

Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena
5

Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista
6

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

Más Noticias
El funcionario acusado de usar un DNI presuntamente robado podría pedir disculpas y hacer una donación a los inundados

El funcionario acusado de usar un DNI presuntamente robado podría pedir disculpas y hacer una donación a los inundados

“Déficit de IQ”: el respaldo de Milei a Adorni tras las explicaciones por su patrimonio

“Déficit de IQ”: el respaldo de Milei a Adorni tras las explicaciones por su patrimonio

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la vía judicial

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la "vía judicial"

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Caso $Libra: la misteriosa financiera que obsesionó a Novelli tras el lanzamiento de la criptomoneda

Caso $Libra: la misteriosa financiera que obsesionó a Novelli tras el lanzamiento de la criptomoneda

La imagen de Javier Milei fue la que más cayó en el ranking de presidentes latinoamericanos

La imagen de Javier Milei fue la que más cayó en el ranking de presidentes latinoamericanos

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

Comentarios