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Con Milei presente, Adorni presentará su primer informe de gestión ante Diputados

El Jefe de Gabinete expondrá el 29 de abril en una sesión que promete ser tensa. El Presidente confirmó que seguirá la presentación desde los palcos, un gesto sin precedentes.

JAVIER MILEI. El mandatario argentino volvió a expresar su respaldo a Manuel Adori. JAVIER MILEI. El mandatario argentino volvió a expresar su respaldo a Manuel Adori.
Hace 1 Hs

El próximo 29 de abril, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hará su debut formal ante la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión, cumpliendo con el mandato del artículo 101 de la Constitución Nacional. La jornada contará con un condimento político excepcional: el presidente Javier Milei confirmó a través de sus redes sociales que asistirá al Congreso para presenciar la exposición.

La sesión marcará un hito en la dinámica legislativa. Adorni deberá responder las inquietudes de los 19 bloques parlamentarios, en un cuestionario que los equipos técnicos de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, liderada por Ignacio Devitt, ya coordinan con los distintos ministerios.

El informe llegará tras una postergación de 10 días y en medio de denuncias judiciales. Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio denunciaron recientemente al funcionario por "incumplimiento de deberes de funcionario público", al cuestionar su ausencia en el recinto durante el mes de marzo. Se espera que la oposición enfoque sus críticas no solo en el rumbo económico, sino también en las declaraciones patrimoniales y los viajes del funcionario.

Un respaldo con mensaje político

La presencia de Milei en los palcos -“No me lo pierdo. Ahí estaré”, publicó en X- rompería con la tradición institucional, ya que no es habitual que un mandatario asista a las rendiciones de cuentas de sus ministros. Este gesto se interpretó como un blindaje político hacia Adorni en un momento de alta exposición.

Desde el oficialismo no descartan que otros miembros del gabinete se sumen a la comitiva para mostrar unidad. El último antecedente de este tipo de informes fue el 27 de agosto, cuando Guillermo Francos (en su rol de jefe de ministros) completó su quinta presentación ante el Parlamento.

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