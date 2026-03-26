Con Milei presente, Adorni presentará su primer informe de gestión ante Diputados

El informe llegará tras una postergación de 10 días y en medio de denuncias judiciales. Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio denunciaron recientemente al funcionario por "incumplimiento de deberes de funcionario público", al cuestionar su ausencia en el recinto durante el mes de marzo. Se espera que la oposición enfoque sus críticas no solo en el rumbo económico, sino también en las declaraciones patrimoniales y los viajes del funcionario.