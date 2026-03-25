Irán fija condiciones para poner fin a la guerra, mientras avanzan contactos con EEUU

En medio de contactos indirectos y versiones sobre posibles negociaciones, un funcionario iraní planteó una serie de condiciones para poner fin a la guerra en respuesta a una propuesta presentada por Estados Unidos (EEUU).
La información fue difundida por el medio estatal Press TV, aunque no está confirmado si el vocero cuenta con autorización formal para expresar la posición oficial, consignó la cadena internacional CNN.
Según lo publicado, las exigencias incluyen el cese total de las hostilidades, garantías de que el conflicto no se reanudará, el pago de reparaciones y el fin de las acciones militares en todos los frentes vinculados a Irán. También se reclama el reconocimiento del control iraní sobre el estrecho de Ormuz y su derecho a ejercer soberanía en esa vía estratégica.
El mismo funcionario sostuvo que Teherán no aceptará que el presidente Donald Trump determine el momento del fin del conflicto. “Irán pondrá fin a la guerra cuando así lo decida y cuando se cumplan sus propias condiciones”, señaló, según el reporte.
La difusión del mensaje a través de Press TV, el canal estatal en inglés, fue interpretada como un intento de hacer llegar la postura iraní a audiencias internacionales, especialmente a Estados Unidos.
En paralelo, persisten las dudas sobre quiénes conducen efectivamente las decisiones dentro del gobierno iraní y el grado de representatividad de las fuentes citadas por medios oficiales y semioficiales. Días atrás, la agencia Fars News ya había informado que Irán no considera viable iniciar conversaciones ni aceptar un alto el fuego en las actuales condiciones.
Por su parte, Trump aseguró recientemente que existen contactos en marcha y que ambas partes buscan un entendimiento, aunque evitó precisar con qué interlocutores iraníes dialoga Washington. El mandatario también modificó su postura en los últimos días, luego de emitir y posteriormente retirar un ultimátum vinculado al estrecho de Ormuz tras intercambios con Teherán.
Mientras tanto, la Casa Blanca evalúa organizar una reunión en Pakistán para avanzar en una salida negociada, luego de haber enviado a Irán, a través de ese país, una propuesta de 15 puntos.
El conflicto continúa generando repercusiones en la región, con impactos en la seguridad, el comercio marítimo y la estabilidad energética, mientras distintos actores mantienen posiciones enfrentadas sobre la posibilidad de abrir una instancia de diálogo.