Irán fija condiciones para poner fin a la guerra, mientras avanzan contactos con EEUU

Según lo publicado, las exigencias incluyen el cese total de las hostilidades, garantías de que el conflicto no se reanudará, el pago de reparaciones y el fin de las acciones militares en todos los frentes vinculados a Irán. También se reclama el reconocimiento del control iraní sobre el estrecho de Ormuz y su derecho a ejercer soberanía en esa vía estratégica.