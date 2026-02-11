Carrera de la UTN a distancia: dura dos años y tiene salida laboral en empresas y el sector público

Mientras muchas personas buscan carreras con rápida salida laboral y cursada flexible, las tecnicaturas universitarias ganan terreno como una alternativa concreta para insertarse en el mundo del trabajo sin resignar formación académica. En ese escenario, la Tecnicatura Universitaria en Administración aparece como una de las opciones más versátiles para quienes quieren entender cómo funcionan las organizaciones y aprender a gestionarlas desde adentro.