Carrera de la UTN a distancia: dura dos años y tiene salida laboral en empresas y el sector público

Mientras muchas personas buscan carreras con rápida salida laboral y cursada flexible, las tecnicaturas universitarias ganan terreno como una alternativa concreta para insertarse en el mundo del trabajo sin resignar formación académica. En ese escenario, la Tecnicatura Universitaria en Administración aparece como una de las opciones más versátiles para quienes quieren entender cómo funcionan las organizaciones y aprender a gestionarlas desde adentro.
Se trata de una carrera corta, a distancia y con título de validez nacional, pensada para formar perfiles capaces de organizar procesos, coordinar recursos y tomar decisiones en contextos diversos, tanto en el ámbito público como privado.
Una formación ágil para el mundo laboral actual
La tecnicatura tiene una duración estimada de dos años y medio y una carga horaria total de 1.370 horas reloj. Su modalidad es 100% a distancia, con campus virtual disponible las 24 horas, clases en vivo, acceso a grabaciones y foros de intercambio con docentes y otros estudiantes.
El plan de estudios combina contenidos teóricos con una mirada práctica, orientada a resolver situaciones reales del ámbito administrativo y de gestión. A lo largo de la cursada, se trabajan herramientas clave para planificar, ejecutar y evaluar procesos organizacionales, analizar información económica y financiera, y coordinar equipos de trabajo.
Además, la propuesta apunta a desarrollar habilidades transversales muy demandadas en el mercado laboral actual, como liderazgo, comunicación efectiva y toma de decisiones.
¿Qué hace un técnico en Administración?
Quienes egresan de esta tecnicatura están preparados para desempeñarse en áreas administrativas, contables y financieras, colaborar en la gestión de recursos humanos y materiales, y participar en la organización de proyectos institucionales o emprendimientos propios.
El perfil de egreso permite insertarse en empresas privadas, organismos públicos, entidades sin fines de lucro, estudios contables y consultoras, así como también impulsar iniciativas de gestión independientes.
El plan de estudios
La Tecnicatura Universitaria en Administración se organiza en dos niveles y cuatro cuatrimestres, con un enfoque progresivo que combina fundamentos teóricos y herramientas prácticas de gestión.
Primer cuatrimestre
- Administración General I (anual).
- Matemática General.
- Informática I.
- Psicología de las Organizaciones.
- Ambiente, Economía y Sociedad
Segundo cuatrimestre
- Problemática Social Contemporánea.
- Economía l.
- Legislación I.
- Estado y Sociedad.
- Seminario.
Tercer cuatrimestre
- Administración General II (anual).
- Informática II.
- Comportamiento Organizacional.
- Estadística.
- Economía II.
Cuarto cuatrimestre
- Legislación II.
- Gestión de Recursos Humanos.
- Finanzas y Técnicas Contables.
- Administración Estatal.
- Proyecto Final
Inscripción abierta
La inscripción se encuentra abierta y la fecha límite para enviar la documentación es el 27 de febrero de 2026. El proceso se realiza de manera online y consta de dos pasos: iniciar la inscripción en el Panel del Alumno y cargar la documentación requerida en formato digital.
El título secundario legalizado —o constancia de título en trámite— es el único requisito previo para comenzar la carrera. El enlace para conocer más de la carrera es: sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/carrera/4296/tecnicatura-universitaria-en-administracion
En un contexto laboral atravesado por la necesidad de perfiles organizados, flexibles y con capacidad de gestión, la Tecnicatura Universitaria en Administración se presenta como una puerta de entrada concreta al mundo del trabajo, con formación corta, modalidad adaptable y proyección profesional en múltiples sectores.