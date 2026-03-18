Ranking: las 12 carreras que más trabajo y mejor sueldo tendrán en Argentina en los próximos años

Elegir una carrera ya no depende solo de la vocación. Muchos estudiantes también miran qué profesiones tienen más oportunidades laborales y mejores salarios.
Un relevamiento de la consultora Randstad identificó las áreas con mayor demanda en el mercado laboral argentino en 2026. La lista combina perfiles tecnológicos, profesiones tradicionales y disciplinas que crecieron con la economía digital.
Este es el ranking de las carreras
1. Ingeniería
Las distintas ramas de la ingeniería mantienen alta empleabilidad en empresas de múltiples sectores. Su capacidad para optimizar procesos y liderar proyectos explica la fuerte demanda. Salarios aproximados:
- Ingeniero con conocimientos en inteligencia artificial: $1.900.000 a $3.600.000
- Ingeniero industrial junior: $2.000.000 a $2.500.000
- Ingeniero senior: hasta $4.500.000
2. Marketing digital
Las empresas necesitan profesionales que manejen redes, posicionamiento web y análisis de datos para mejorar su presencia online. Salarios aproximados:
- Analista de comunicaciones: $2.500.000 a $3.500.000
- Especialista SEO/SEM: $1.500.000 a $2.500.000
3. Enfermería
El sistema de salud mantiene una demanda constante de personal capacitado en hospitales, clínicas y servicios privados. Salarios aproximados:
- Junior: $1.300.000 a $1.500.000
- Senior: hasta $2.300.000
4. Programación
El desarrollo de software sigue entre los perfiles más buscados. La falta de profesionales experimentados sostiene salarios altos. Salarios aproximados:
- Desarrollador junior: $2.200.000 a $3.500.000
- Especialista en big data: hasta $5.500.000
5. Ciencia de datos y analítica
Las empresas usan cada vez más datos para tomar decisiones. Por eso crece la búsqueda de especialistas en análisis e inteligencia de negocios. Salarios aproximados:
- BI junior: $2.500.000 a $3.000.000
- BI senior: hasta $4.200.000
6. Logística y supply chain
El crecimiento del comercio electrónico impulsó la demanda de profesionales capaces de organizar distribución, almacenamiento y transporte. Salarios aproximados:
- Junior: $2.300.000 a $3.200.000
- Gerencias: hasta $7.000.000
7. Ciencias de la computación
Desde inteligencia artificial hasta ciberseguridad, esta área está en el centro de la innovación tecnológica. Salarios aproximados:
- Desarrolladores junior: desde $2.200.000
- Especialistas en big data: hasta $5.500.000
8. Energías renovables
La transición energética impulsa la demanda de profesionales especializados en energías limpias y eficiencia energética. Salarios aproximados:
- Junior: $2.000.000 a $2.800.000
- Senior: hasta $4.500.000
9. Negocios digitales
Combina gestión empresarial con tecnología. Las empresas buscan perfiles capaces de impulsar innovación y transformación digital. Salarios aproximados:
- Junior: $1.800.000 a $2.500.000
- Senior: hasta $3.400.000
10. Economía y finanzas
La gestión de inversiones, riesgos y estrategias financieras mantiene alta demanda, especialmente en fintech y mercados digitales. Salarios aproximados:
- Junior: $1.800.000 a $2.800.000
- Gerencias: hasta $11.000.000
11. Biotecnología
Con aplicaciones en salud, industria, agricultura y la industria farmacéutica, esta disciplina requiere profesionales con formación en biología, química, ingeniería o biomedicina. Su crecimiento está ligado al desarrollo científico y a la innovación tecnológica. Salarios aproximados:
- Analista o investigador junior: $1.200.000 a $2.000.000
- Profesional con experiencia en laboratorios o industria pharma: $2.000.000 a $3.500.000
En empresas del sector farmacéutico o biotecnológico los salarios pueden superar esos valores según experiencia y especialización.
12. Ecología y ciencias ambientales
Las iniciativas de conservación y sostenibilidad impulsan la demanda de especialistas que analicen la relación entre los organismos y su entorno. También participan en proyectos de impacto ambiental, biodiversidad y cambio climático. Salarios aproximados:
- Profesional junior en ambiente o biodiversidad: $900.000 a $1.500.000
- Especialista con experiencia o consultor ambiental: $1.500.000 a $2.500.000
En organismos públicos, ONG o consultoras ambientales los sueldos varían según experiencia y tipo de proyecto.
Aprender a aprender como habilidad principal
El informe destaca que la tecnología seguirá transformando el mundo del trabajo. Por eso, más allá de la carrera elegida, la actualización constante de habilidades será clave para mantenerse competitivo.
Para quienes hoy están decidiendo qué estudiar, el desafío no pasa solo por elegir una profesión: también por prepararse para aprender durante toda la vida laboral.