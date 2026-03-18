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Ranking: las 12 carreras que más trabajo y mejor sueldo tendrán en Argentina en los próximos años

Elegir qué estudiar ya no depende solo de la vocación. El mercado laboral también pesa en la decisión de miles de jóvenes.

UN RANKING DE CARRERAS EL FUTURO. Cada vez más jóvenes miran la salida laboral antes de elegir qué estudiar. / PEXELS UN RANKING DE CARRERAS EL FUTURO. Cada vez más jóvenes miran la salida laboral antes de elegir qué estudiar. / PEXELS
Hace 6 Min

Elegir una carrera ya no depende solo de la vocación. Muchos estudiantes también miran qué profesiones tienen más oportunidades laborales y mejores salarios.

Un relevamiento de la consultora Randstad identificó las áreas con mayor demanda en el mercado laboral argentino en 2026. La lista combina perfiles tecnológicos, profesiones tradicionales y disciplinas que crecieron con la economía digital.

Este es el ranking de las carreras

1. Ingeniería

Las distintas ramas de la ingeniería mantienen alta empleabilidad en empresas de múltiples sectores. Su capacidad para optimizar procesos y liderar proyectos explica la fuerte demanda. Salarios aproximados:

- Ingeniero con conocimientos en inteligencia artificial: $1.900.000 a $3.600.000

- Ingeniero industrial junior: $2.000.000 a $2.500.000

- Ingeniero senior: hasta $4.500.000

2. Marketing digital

Las empresas necesitan profesionales que manejen redes, posicionamiento web y análisis de datos para mejorar su presencia online. Salarios aproximados:

- Analista de comunicaciones: $2.500.000 a $3.500.000

- Especialista SEO/SEM: $1.500.000 a $2.500.000

3. Enfermería

El sistema de salud mantiene una demanda constante de personal capacitado en hospitales, clínicas y servicios privados. Salarios aproximados:

- Junior: $1.300.000 a $1.500.000

- Senior: hasta $2.300.000

4. Programación

El desarrollo de software sigue entre los perfiles más buscados. La falta de profesionales experimentados sostiene salarios altos. Salarios aproximados:

- Desarrollador junior: $2.200.000 a $3.500.000

-  Especialista en big data: hasta $5.500.000

5. Ciencia de datos y analítica

Las empresas usan cada vez más datos para tomar decisiones. Por eso crece la búsqueda de especialistas en análisis e inteligencia de negocios. Salarios aproximados:

- BI junior: $2.500.000 a $3.000.000

- BI senior: hasta $4.200.000

6. Logística y supply chain

El crecimiento del comercio electrónico impulsó la demanda de profesionales capaces de organizar distribución, almacenamiento y transporte. Salarios aproximados:

- Junior: $2.300.000 a $3.200.000

- Gerencias: hasta $7.000.000

7. Ciencias de la computación

Desde inteligencia artificial hasta ciberseguridad, esta área está en el centro de la innovación tecnológica. Salarios aproximados:

- Desarrolladores junior: desde $2.200.000

- Especialistas en big data: hasta $5.500.000

8. Energías renovables

La transición energética impulsa la demanda de profesionales especializados en energías limpias y eficiencia energética. Salarios aproximados:

- Junior: $2.000.000 a $2.800.000

- Senior: hasta $4.500.000

9. Negocios digitales

Combina gestión empresarial con tecnología. Las empresas buscan perfiles capaces de impulsar innovación y transformación digital. Salarios aproximados:

- Junior: $1.800.000 a $2.500.000

- Senior: hasta $3.400.000

10. Economía y finanzas

La gestión de inversiones, riesgos y estrategias financieras mantiene alta demanda, especialmente en fintech y mercados digitales. Salarios aproximados:

- Junior: $1.800.000 a $2.800.000

- Gerencias: hasta $11.000.000

11. Biotecnología

Con aplicaciones en salud, industria, agricultura y la industria farmacéutica, esta disciplina requiere profesionales con formación en biología, química, ingeniería o biomedicina. Su crecimiento está ligado al desarrollo científico y a la innovación tecnológica. Salarios aproximados:

- Analista o investigador junior: $1.200.000 a $2.000.000

- Profesional con experiencia en laboratorios o industria pharma: $2.000.000 a $3.500.000

En empresas del sector farmacéutico o biotecnológico los salarios pueden superar esos valores según experiencia y especialización. 

12. Ecología y ciencias ambientales

Las iniciativas de conservación y sostenibilidad impulsan la demanda de especialistas que analicen la relación entre los organismos y su entorno. También participan en proyectos de impacto ambiental, biodiversidad y cambio climático. Salarios aproximados:

- Profesional junior en ambiente o biodiversidad: $900.000 a $1.500.000

- Especialista con experiencia o consultor ambiental: $1.500.000 a $2.500.000

En organismos públicos, ONG o consultoras ambientales los sueldos varían según experiencia y tipo de proyecto. 

Aprender a aprender como habilidad principal

El informe destaca que la tecnología seguirá transformando el mundo del trabajo. Por eso, más allá de la carrera elegida, la actualización constante de habilidades será clave para mantenerse competitivo.

Para quienes hoy están decidiendo qué estudiar, el desafío no pasa solo por elegir una profesión: también por prepararse para aprender durante toda la vida laboral.

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