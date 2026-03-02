Sorpresa en inscripciones: la carrera corta que cada vez más estudiantes eligen en 2026

Los perfiles de los estudiantes incluyen a jóvenes y adultos, que buscan ampliar sus funciones en las instituciones, hallar una mejor salida laboral, un esquema laxo y la posibilidad de vincularse virtualmente. “Tenemos estudiantes desde La Quiaca a Ushuaia, de los pueblitos más recónditos de la Argentina. Para dar un ejemplo, hay chicos que se conectan con la computadora del comisario del pueblo. O a través de una que obtuvieron por el Conectar Igualdad. Y nos cuentan cosas que son muy movilizantes para nosotros”, admitió el docente.