Unicef busca creadores jóvenes: lanzan un concurso para producir contenido en redes

Las redes sociales se convirtieron en uno de los espacios donde las juventudes opinan, debaten y cuentan lo que pasa a su alrededor. Con esa idea, Unicef Argentina lanzó #ModoDigitalUnicef, una convocatoria, del 23 de febrero hasta el 22 de marzo, que busca sumar adolescentes y jóvenes creadores de contenido a sus canales digitales.