Unicef busca creadores jóvenes: lanzan un concurso para producir contenido en redes

Las redes sociales se convirtieron en uno de los espacios donde las juventudes opinan, debaten y cuentan lo que pasa a su alrededor. Con esa idea, Unicef Argentina lanzó #ModoDigitalUnicef, una convocatoria, del 23 de febrero hasta el 22 de marzo, que busca sumar adolescentes y jóvenes creadores de contenido a sus canales digitales.
El concurso está dirigido a personas de entre 13 y 21 años que vivan en Argentina y tengan interés en producir contenidos para redes. El objetivo es abrir un espacio donde las juventudes puedan contar historias, plantear temas que les preocupan y aportar su mirada sobre la realidad que viven.
La iniciativa parte de una idea central del organismo: la participación adolescente es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando las voces jóvenes encuentran espacios para expresarse, también aparecen nuevas experiencias, aprendizajes y confianza para involucrarse en lo que ocurre en su entorno.
Cómo participar
La inscripción se realiza a través de bit.ly/ModoDigitalUNICEF. En ese formulario cada participante deberá completar la información solicitada y enviar dos piezas originales de contenido creadas especialmente para la convocatoria. El plazo para participar va del 23 de febrero al 22 de marzo.
No se exige experiencia profesional, pero sí interés por la creación digital. El perfil que busca Unicef incluye jóvenes que disfruten generar ideas para redes, seguir tendencias y experimentar con formatos como videos o publicaciones visuales.
También valoran el interés por temas vinculados a las infancias y juventudes: salud mental, riesgos online, habilidades digitales, educación o el paso de la escuela al mundo del trabajo, entre otros.
Qué pasará con los seleccionados
Un jurado integrado por el equipo de comunicación de Unicef Argentina y embajadores digitales elegirá 10 ganadores. Los resultados se anunciarán el 30 de marzo.
Entre los criterios de selección figuran:
- Creatividad y originalidad.
- Enfoque en los derechos de niñas, niños y adolescentes.
- Interés por el trabajo colectivo.
- Ganas de aprender y formar parte de una comunidad de creadores.
Quienes resulten seleccionados participarán durante un año en la comunidad digital de Unicef, con encuentros virtuales mensuales y la posibilidad de colaborar en coberturas de eventos o campañas.
Capacitación y experiencia
Además de producir contenido, los jóvenes elegidos accederán a capacitaciones en comunicación digital y derechos, además de oportunidades para participar en actividades presenciales cuando sea posible.
La participación es voluntaria y flexible: quienes integren el grupo podrán continuar durante un año, con posibilidad de extender la experiencia a dos.
En tiempos donde gran parte de las conversaciones ocurre en redes, iniciativas como #ModoDigitalUnicef buscan sumar miradas jóvenes a temas que afectan directamente a su generación.
Para quienes disfrutan crear contenido desde el celular, editar videos o compartir ideas en redes, la convocatoria abre una puerta interesante: pasar de publicar para amigos a producir historias que puedan llegar a miles de personas.