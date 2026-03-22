$LIBRA: nuevos videos del celular de Mauricio Novelli revelan el lazo comercial que existió desde hace años con Javier Milei

Según pudo saber Ámbito, en total el material que se pudo extraer del celular de Novelli es el equivalente a cuatro terabytes. Por esto, cabe especular con que son muchas las revelaciones que tendrán lugar en las próximas semanas y que todas ellas estarán marcadas por el cada vez más sólido vínculo comercial entre Novelli y los Milei, los beneficios a los que habría accedido el trader y los presuntos pagos que habría percibido el actual Presidente en el marco de los cursos y la promoción de los proyectos de NW.