Lobo Medina, la AFA y el día en el que empezamos a desconfiar
El caso que involucra al árbitro tucumano expone mucho más que una denuncia puntual. Reactiva viejas sospechas sobre el arbitraje, pone a la AFA frente a múltiples frentes de tormenta y golpea en el lugar más sensible del fútbol argentino, la confianza del hincha.
TODO PASA. Horas después de los chats filtrados, Lobo Medina dirigió el viernes Banfield vs. Tigre por el torneo Apertura.
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