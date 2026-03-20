Denuncian al árbitro Lobo Medina por presunto arreglo de partido en la Primera Nacional

El legislador porteño Juan Facundo del Gaiso presentó una denuncia penal por “delitos de estafas y otras defraudaciones” contra el árbitro Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon, ex asesor del Consejo Federal de la AFA, tras la difusión de supuestos chats que comprometerían a ambos en un presunto arreglo de partido.
La presentación judicial se originó a partir de un informe emitido en el programa ¿La Ves? (TN), donde se exhibieron capturas de conversaciones de WhatsApp que sugieren un acuerdo para manipular el resultado del partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, disputado el 12 de octubre de 2021 por la Primera B Nacional, que terminó 3-3.
Según el texto de la denuncia, Lobo Medina “habría manipulado el resultado del partido que dirigió”, en un accionar que, de acuerdo a Del Gaiso, habría sido parte de un acuerdo con Beacon “a los fines de beneficiar a Tigre en detrimento de Mitre de Santiago del Estero”.
Uno de los puntos más graves de la presentación es la referencia a un presunto soborno. Allí se indica que “Juan Pablo Beacon habría acordado el pago de cuatrocientos mil pesos ($400.000) al árbitro Luis Lobo Medina, con el fin de otorgar un resultado favorable a Tigre”.
En ese marco, la denuncia incorpora diálogos textuales que habrían sido extraídos de las conversaciones filtradas. Tras el empate, el intercambio habría sido el siguiente:
- Lobo Medina: “Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”.
- Beacon: “Dejaste todo, hermano. Tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme”.
Además de los chats, la presentación judicial hace foco en situaciones puntuales del partido que alimentan las sospechas. Entre ellas, la expulsión de Santiago Corda, jugador de Mitre, a los 26 minutos del primer tiempo por dos amarillas consecutivas, y un “penal mal sancionado” a favor de Tigre a los 29 minutos del segundo tiempo, que derivó en el empate definitivo.
También se menciona la expulsión del entrenador de Mitre, Gabriel Schürrer, quien durante el encuentro realizó gestos que, según trascendió, aludían a un posible soborno.
Ante este escenario, Del Gaiso solicitó la apertura de una investigación para determinar si se configuraron los delitos previstos en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal. En el escrito, se sostiene que los hechos son “prima facie constitutivos de los delitos de estafas y otras defraudaciones”, por lo que Lobo Medina y Beacon “deberán responder como autores penalmente responsables”.
La repercusión del caso no tardó en impactar en el ámbito arbitral. El Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) solicitó a la AFA el “urgente cambio” de Lobo Medina para el partido entre Banfield y Tigre programado para este viernes, aludiendo a “motivos obvios” tras la difusión del caso.
El episodio genera fuerte conmoción en el fútbol argentino, especialmente porque Lobo Medina había sido designado en 2025 como árbitro internacional FIFA. Ahora, la Justicia deberá determinar si las acusaciones tienen sustento y si existió una maniobra para alterar el desarrollo de aquel encuentro.