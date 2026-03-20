Denuncian al árbitro Lobo Medina por presunto arreglo de partido en la Primera Nacional

Ante este escenario, Del Gaiso solicitó la apertura de una investigación para determinar si se configuraron los delitos previstos en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal. En el escrito, se sostiene que los hechos son “prima facie constitutivos de los delitos de estafas y otras defraudaciones”, por lo que Lobo Medina y Beacon “deberán responder como autores penalmente responsables”.