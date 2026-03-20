Chats, dinero y la AFA: denuncian un posible arreglo de partidos que salpica al árbitro tucumano Luis Lobo Medina

Un nuevo episodio vuelve a poner bajo sospecha al fútbol argentino, esta vez con el foco en el arbitraje. La situación involucra a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, y al árbitro tucumano de Primera División Luis Lobo Medina, quien en aquel momento se desempeñaba en el ascenso.
La información fue difundida por el programa ¿La ves?, de TN, en el que se exhibieron supuestos chats atribuidos a Juan Pablo Beacon, exintegrante del Consejo Federal y colaborador de Toviggino. En esos intercambios aparece un diálogo con Lobo Medina en la previa y posterior de un partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, disputado el 12 de octubre de 2021 por la Primera Nacional.
De acuerdo con el informe periodístico (que incluye material trabajado por el periodista Bruno Yácono), la conversación sugeriría un intento de favorecer a Tigre en ese encuentro, que finalmente terminó 3-3. Unas semanas más tarde, el club de Victoria, vinculado políticamente a Sergio Massa, logró el ascenso a la máxima categoría.
Además, el informe señala que Beacon habría coordinado con Toviggino un pago de $ 400.000 destinado al árbitro tucumano. Los mensajes, siempre según la investigación televisiva, habrían sido incorporados a una causa judicial en la que se analiza la compra de una propiedad en Pilar.
En uno de los supuestos intercambios, Beacon se presenta ante Lobo Medina como “amigo de Pablo” (en supuesta referencia a Toviggino) y acuerdan un encuentro. Incluso se mencionan direcciones y horarios para concretar la reunión, vinculadas a una oficina en la calle Lavalle, en la Ciudad de Buenos Aires. Ese lugar aparece en otras investigaciones judiciales como un posible punto de circulación de dinero no declarado ligado a la AFA.
Fui a chequear ese partido: Tigre - Mitre, 2021.— Toto (@palertermo) March 20, 2026
Miren el penal que se inventa Lobo Medina. Claramente hizo los deberes. TambiÃ©n echÃ³ a uno de Mitre a los 26 minutos del PT. https://t.co/CxPfRbcK5k pic.twitter.com/LEejNHYRXu
El contenido de los chats también incluye referencias codificadas a un pedido de dinero. En uno de los mensajes, desde un contacto agendado como “Tovi II”, se menciona: “Hermano, me pide 400 Lobito”, seguido de un intercambio en el que se discuten tiempos y formas de entrega.
Aquel partido entre Tigre y Mitre también había quedado bajo la lupa por algunas decisiones arbitrales. Entre ellas, la expulsión de Santiago Corda durante el primer tiempo (cuya segunda amarilla generó cuestionamientos) y un penal sancionado a favor de Tigre en el complemento por una infracción que fue considerada inexistente por varios análisis posteriores. El gol desde los 12 pasos, y que le sirvió al "Matador" para nivelar el duelo, fue convertido por Pablo Magnín.
Lobo Medina se enfrenta a un conflicto judicial
Tras la difusión de los chats, el legislador porteño Facundo del Gaiso anunció que presentará una denuncia penal contra Lobo Medina, lo que podría abrir un nuevo frente judicial en torno al caso.
En paralelo, este viernes el juez tucumano tiene previsto dirigir el partido entre Tigre y Banfield, por el Apertura, lo que le agrega aún más exposición al tema.
Por su parte, LA GACETA intentó comunicarse con Luis Lobo Medina a través de distintos medios para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.
El caso, que mezcla denuncias periodísticas, posibles derivaciones judiciales y sospechas sobre el arbitraje, vuelve a sacudir a un sistema que desde hace tiempo se encuentra bajo cuestionamiento.