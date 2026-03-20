Chats, dinero y la AFA: denuncian un posible arreglo de partidos que salpica al árbitro tucumano Luis Lobo Medina

Aquel partido entre Tigre y Mitre también había quedado bajo la lupa por algunas decisiones arbitrales. Entre ellas, la expulsión de Santiago Corda durante el primer tiempo (cuya segunda amarilla generó cuestionamientos) y un penal sancionado a favor de Tigre en el complemento por una infracción que fue considerada inexistente por varios análisis posteriores. El gol desde los 12 pasos, y que le sirvió al "Matador" para nivelar el duelo, fue convertido por Pablo Magnín.