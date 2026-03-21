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En Hungría, Milei defendió su gestión, criticó a Pedro Sánchez y dijo que Cuba “será libre”

En la cumbre de la CPAC en Budapest, el Presidente se consolidó como referente de la derecha global.

El encuentro oficial entre Milei y su par húngaro Víktor Orbán. El encuentro oficial entre Milei y su par húngaro Víktor Orbán.
Hace 1 Hs

Javier Milei cerró hoy su visita oficial a Budapest con un discurso de alto impacto en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Ante la élite del pensamiento nacional-conservador, el mandatario argentino endureció su retórica internacional al calificar al presidente español Pedro Sánchez como un “pichón de tirano” y asegurar que, bajo su gestión, “más de 15 millones de argentinos salieron de la pobreza”.

El eje Budapest-Buenos Aires

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue el encargado de presentar a Milei, a quien definió como una “estrella mundial de los valores occidentales” y un aliado clave en la lucha contra el “wokismo”. 

Orbán celebró el ascenso de fuerzas afines en la región y vaticinó que, en el corto plazo, el mundo occidental “lucirá radiante con colores patrióticos”. En sintonía, el canciller Pablo Quirno y el ministro húngaro Péter Szijjártó destacaron que el comercio bilateral se sextuplicó durante la era libertaria, al posicionar a la Argentina como un socio estratégico para la inversión mediante el RIGI.

Definiciones sobre inmigración y geopolítica

Uno de los puntos más polémicos de la alocución de Milei fue su postura sobre los movimientos migratorios. “Cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar de destino, deja de ser inmigración y se convierte en invasión”, remarcó.

Además validó la política de fronteras cerradas de Orbán. También Milei vaticinó que Cuba “será libre antes de mitad de año” y ratificó su alineamiento con el eje Trump-Netanyahu, quienes participaron del foro de manera virtual.

La jornada concluyó con un encuentro bilateral con el presidente Tamás Sulyok -donde Milei recibió un león de porcelana Herend- y la entrega de un título Honoris Causa por parte de la Universidad Ludovika.

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