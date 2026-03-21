En Hungría, Milei defendió su gestión, criticó a Pedro Sánchez y dijo que Cuba “será libre”

Orbán celebró el ascenso de fuerzas afines en la región y vaticinó que, en el corto plazo, el mundo occidental “lucirá radiante con colores patrióticos”. En sintonía, el canciller Pablo Quirno y el ministro húngaro Péter Szijjártó destacaron que el comercio bilateral se sextuplicó durante la era libertaria, al posicionar a la Argentina como un socio estratégico para la inversión mediante el RIGI.