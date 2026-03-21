Con los planetas alineados en su contra, Milei dirige una sinfonía que se transforma en ruido

Como se ha visto, no se trata de un único error lo que produce el desgaste, entonces, sino la acumulación de fallas de gestión, decisiones mal calibradas y contextos externos desfavorables. La dinámica de estas horas es la de un ejecutante que ha quedado a la defensiva abrumado por los desajustes propios, el descontento de la platea y que está obligado a atender urgencias que creía superadas. En ese terreno, cada tropiezo abre un nuevo frente y la percepción de que todo se le vuelve en contra al gobierno nacional parece que se ha instalado como diagnóstico dominante. La orquesta ya no suena como sinfonía: lo que llega a los oídos de la sociedad es ruido y el ruido, inevitablemente, se convierte en desconfianza. Las encuestas han empezado a registrarlo.