OpiniónColumnas Los gritos de la política y cómo Jaldo, Milei y Catalán destaparon la olla Gestos, decisiones y movimientos que exponen una política que acumula tensión y empieza a mostrar sus límites. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Jaldo y Catalán definieron bajar tensiones ante la visita de Milei. Por Gabriela Baigorri Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo JaldoJavier MileiLisandro CatalánFederico Pelli Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS The “Pichon” Show Un mensaje macro y evangelizador Lo más popular Marcelo Araujo, el último ícono de una Argentina que se diluyó Con canciones de consagrados, la orquesta estable invita a reflexionar sobre el golpe de 1976 Las redes sociales afectan el bienestar de los jóvenes Migración y liderazgo Pueblos fantasma: Totoralejos apagó su luz y se quedó dormido en las salinas “Invincible” jamás defrauda