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Tras su paso por Tucumán, Milei llegó a Hungría para participar de la CPAC y reunirse con Orbán

La agenda oficial comenzará este sábado por la mañana. En primer lugar, mantendrá un encuentro bilateral con su par húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

Javier Milei. Javier Milei.
Hace 1 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, aterrizó este viernes por la tarde en Budapest, capital de Hungría, con una agenda cargada de compromisos políticos y diplomáticos. 

Su visita incluye la participación en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se desarrollará este sábado, además de encuentros bilaterales con autoridades del Gobierno húngaro.

En el marco de este viaje exprés, el mandatario buscará profundizar su relación con el primer ministro Viktor Orbán, uno de los principales referentes de la derecha europea, quien lleva dieciséis años consecutivos en el poder.

Tras su paso por Tucumán, donde disertó en el Foro Económico del NOA, Milei regresó a la Ciudad de Buenos Aires y, pocas horas después, partió rumbo a Europa a las 00.50 a bordo del ARG 01 desde el Aeropuerto de Ezeiza. Según consignó el portal Infobae, su participación en la CPAC fue confirmada en los últimos días y, de hecho, no figura en la lista oficial de expositores publicada en la web del evento.

Con un itinerario de aproximadamente 20 horas de vuelo, la reducida comitiva oficial, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional, Pablo Quirno, arribó a Budapest pasadas las 16 (hora argentina).

La agenda presidencial 

Si bien Milei ya se encuentra en territorio húngaro, la agenda oficial comenzará este sábado por la mañana. En primer lugar, mantendrá un encuentro bilateral con su par húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Posteriormente, se reunirá con el primer ministro Viktor Orbán en el Karmelita Monastery of Buda.

La participación en la CPAC y los encuentros con líderes europeos forman parte de la estrategia del Gobierno para consolidar vínculos internacionales con dirigentes afines a su línea ideológica.

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