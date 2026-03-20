Tras su paso por Tucumán, Milei llegó a Hungría para participar de la CPAC y reunirse con Orbán

Tras su paso por Tucumán, donde disertó en el Foro Económico del NOA, Milei regresó a la Ciudad de Buenos Aires y, pocas horas después, partió rumbo a Europa a las 00.50 a bordo del ARG 01 desde el Aeropuerto de Ezeiza. Según consignó el portal Infobae, su participación en la CPAC fue confirmada en los últimos días y, de hecho, no figura en la lista oficial de expositores publicada en la web del evento.