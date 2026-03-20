Fenoa 2026: dirigentes libertarios y de otros partidos opositores destacaron el rol empresario
En el marco del Foro organizado por Federalismo y Libertad, los representantes de distintos espacios aprovecharon para reflexionar sobre la actualidad política y económica de la provincia. Elogios y pedidos para el Gobierno nacional.
Manuel Guisone: “Las provincias también deben hacer un esfuerzo”
“Creo que este es un evento muy importante para Tucumán y para toda la región. Estará el presidente y ello no es menor, porque en dos foros anteriores estuvo presente pero como un disertante que decía cuáles eran las reformas que debían encararse. Ahora lo hace en su condición de Presidente de la Nación. Estamos muy orgullosos que venga a nuestra fundación, como lo hizo ya participando también de una cena de la fundación. Creemos que las reformas tienen que hacerse tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. Nosotros venimos impulsando las ideas liberales desde hace 14 años y pensamos que el Gobierno nacional y la gente están haciendo un gran esfuerzo para sostener la macroeconomía. Por ende, las provincias también tienen que hacer ese esfuerzo para que podamos ser competitivos. Es verdad que ahora hay una situación económica compleja, pero los disertantes también marcaron que están las condiciones dadas para que ahora la Argentina empiece a crecer”, sostuvo Manuel Guisone, director general de la Fundación Federalismo y Libertad.
Pablo Macchiarola: “Estamos en un momento bisagra en el país”
“La expectativa es escuchar al Presidente. El país está en un momento bisagra y me parece que es necesario escucharlo. Es también un lugar de encuentro con referentes políticos e intercambiar pareceres y experiencias”, dijo el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola.
Mariano Campero: “Es el foro más importante del norte del país”
“Hace años que participo de los eventos de la Fundación. Se convirtió en el foro más importante del NOA, con empresarios de altísimo vuelo, además de políticos de primera línea. Estamos en un punto de inflexión en el país para incorporarnos al mundo y eso significa un desafío importante. La visión geopolítica y de inserción al mundo del Presidente es totalmente distinta a lo que era hace algunos años con Alberto Fernández. Desde ese lugar creo que es un excelente encuentro para que los tucumanos podamos a escuchar a referentes de distintas áreas”, dijo el diputado nacional Mariano Campero.
Roberto Sánchez: “Una oportunidad para escuchar sobre política y economía”
“Quiero felicitar a esta fundación, Federalismo y Libertad, que es un ejemplo en el país. Estuve presente todos los años que se realizó el foro, a veces como disertante y otras como espectador. Es un evento importante, donde se escucha sobre economía, sobre liderazgo y sobre política”, dijo el ex diputado nacional Roberto Sánchez.
José Seleme: “Milei está haciendo las cosas como se debe”
“Es importante saber cómo seguirá la economía en momentos difíciles. La gente está haciendo un gran esfuerzo y estamos tratando de conocer si cómo vamos a salir adelante. Milei está haciendo las cosas como debe y esta es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Por otra parte, presenté un proyecto para que se cite a funcionarios del Gobierno por el ataque contra el diputado Federico Pelli, pero no tuve respuestas. Estoy esperando el pedido de interpelación que presenté en la Cámara. La Legislatura debe resolver, porque no es rendirle cuenta a los legisladores, sino a todo el pueblo tucumano que queremos saber si estos matones forman parte del Estado y por qué estaban presentes de esa forma en la ruta, qué hacían a la par de la policía”, dijo el legislador provincial José Seleme.
Soledad Molinuevo: “Es una señal de apoyo para todos los tucumanos”
“Es un foro económico muy importante, organizado por una Fundación que tiene cada vez relevancia, y que nos permitirá a los tucumanos saber cómo seguirá la economía. Creo que también es un apoyo a Tucumán y a los dirigentes. de la provincia. Vino a firmar el Pacto de Mayo aquí, vino a apoyarnos en la campaña y si bien el Tour de la Gratitud quedó trunco por las inundaciones que esté aquí también es una señal de apoyo a los tucumanos”, dijo la diputada nacional Soledad Molinuevo.
Alberto Lebbos: “Es una chance para recordar el caso impune de Paulina”
“Tengo mucho que agradecer a la gente de la Fundación Federalismo y Libertad, por su generosidad y solidaridad grandes. Me interesan los temas que se abordan y ayudan a esclarecer la mente. Además es un buena oportunidad para hablar de la realidad produtiva de la Provincia. También es una oportunidad para marcar ante autoridades nacionales la impunidad con la que se vive en Tucumán. Tengo una relación de amistad con la ministra Patricia Bullrich, porque mostró la causa de Paulina en el Congreso, sabe perfectamente de esta causa y es una chance para recordar la lucha por Justicia que llevamos adelante”, dijo Alberto Lebbos.
Alejandro Molinuevo: “Tenemos esperanza en que este es el camino correcto”
“Es importante escuchar a expositores de este nivel sobre la actualidad de la economía y la política. Ayuda para convencernos aún más que este es el camino y que el cambio cultural que necesitamos está en marcha. Es doloroso porque estamos pagando el costo de muchos años de estancamiento, pero según los economistas para el invierno la economía va a tener un rebote positivo y eso da mucha esperanza. Creo que esta visita de Javier Milei está relacionada con el foro y no buscará el Presidente hacer política con esta estadía en Tucumán. Es positivo para todos los tucumanos que un Presidente de la Nación esté por cuarta vez en la provincia”, dijo el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.
Paula Omodeo: “Tenemos que dejar atrás las malas prácticas de la política”
“Cada año este evento que nuclea a empresarios, a emprendedores, a políticos y a líderes sociales se hace más importante, más aún con la visita del Presidente. Respecto de lo que estamos atravesando en Tucumán con la situación en La Madrid, La Libertad Avanza y sus aliados tenemos en claro que lo que hay que hacer es sacar a Tucumán adelante y para eso tenemos que terminar con las malas prácticas que están instaladas en la provincia”, dijo la ex diputada.
Agresión a Pelli: “Sea fuero federal o local, Vamos a tener los ojos bien abiertos”
Tanto Patricia Bullrich como Lisandro Catalán se refirieron a la disputa entre las justicias provincial y federal por la causa del ataque contra Federico Pelli. La senadora dijo que el delito es del orden provincial, pero que al ser la víctima un diputado nacional corresponde al federal. El ex ministro expresó: “en el fuero provincial o federal, vamos a tener los ojos bien abiertos. Estos hechos no se pueden volver a repetir”.