Fenoa 2026: dirigentes libertarios y de otros partidos opositores destacaron el rol empresario

Manuel Guisone: “Las provincias también deben hacer un esfuerzo”

“Creo que este es un evento muy importante para Tucumán y para toda la región. Estará el presidente y ello no es menor, porque en dos foros anteriores estuvo presente pero como un disertante que decía cuáles eran las reformas que debían encararse. Ahora lo hace en su condición de Presidente de la Nación. Estamos muy orgullosos que venga a nuestra fundación, como lo hizo ya participando también de una cena de la fundación. Creemos que las reformas tienen que hacerse tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. Nosotros venimos impulsando las ideas liberales desde hace 14 años y pensamos que el Gobierno nacional y la gente están haciendo un gran esfuerzo para sostener la macroeconomía. Por ende, las provincias también tienen que hacer ese esfuerzo para que podamos ser competitivos. Es verdad que ahora hay una situación económica compleja, pero los disertantes también marcaron que están las condiciones dadas para que ahora la Argentina empiece a crecer”, sostuvo Manuel Guisone, director general de la Fundación Federalismo y Libertad.