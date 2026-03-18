Fenoa 2026: la agenda completa de actividades del foro económico del norte

El Foro Económico del Norte Argentino (FENOA) se consolidó como uno de los eventos socioeconómicos y empresariales más importantes de la región. Organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, el encuentro busca promover el debate sobre políticas públicas para el desarrollo del Noroeste argentino.
Desde su primera edición en 2014, FENOA reúne a referentes del ámbito empresarial, analistas políticos y especialistas, junto a figuras destacadas a nivel nacional e internacional. El objetivo central es generar propuestas que impulsen la recuperación económica y social de la región.
En ese marco, el empresario Enrique Cristofani destacó la importancia del foro al señalar que promueve el compromiso de la dirigencia con políticas públicas orientadas a la libertad y el desarrollo.
FENOA 2026: programa completo
La edición 2026 contará con una agenda centrada en economía, política, inversiones y desarrollo productivo:
15:00 – Acreditaciones
15:30 – Apertura a cargo de Carolina Servetto
15:38 – Palabras de Manuel Guisone
Paneles destacados
15:45 – “De Argentina al mundo”
Entrevista a Martín Migoya, CEO de Globant
16:15 – Proyecto Aconquija: reformas para Tucumán
16:45 – Coyuntura política y económica
Con Jorge Giacobbe y Fernando Marull
17:40 – Sistema financiero y crecimiento
Con Patricio Supervielle
18:00 – Agroindustria en el NOA
Participan referentes del sector productivo regional
18:30 – Reformas en Argentina
Exposición de Patricia Bullrich
19:30 – Desarrollo regional
Conferencia de Lisandro Catalán
19:45 – Cierre
Conferencia magistral del presidente Javier Milei
El evento finalizará con una distinción internacional al mandatario argentino.
Un espacio clave para el NOA
FENOA se posiciona como un punto de encuentro estratégico entre el sector público y privado, donde se discuten iniciativas vinculadas a inversión, competitividad y desarrollo regional.
En un contexto económico desafiante, el foro busca consolidarse como una plataforma de generación de ideas y consensos para el crecimiento del norte argentino.