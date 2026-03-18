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Fenoa 2026: la agenda completa de actividades del foro económico del norte

El evento reúne a empresarios, economistas y referentes políticos para debatir el desarrollo del NOA. Participarán Javier Milei, Patricia Bullrich y líderes del sector privado.

Encuentro de Fenoa, en Tucumán Encuentro de Fenoa, en Tucumán FOTO LA GACETA / Diego Aráoz
Hace 29 Min

El Foro Económico del Norte Argentino (FENOA) se consolidó como uno de los eventos socioeconómicos y empresariales más importantes de la región. Organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, el encuentro busca promover el debate sobre políticas públicas para el desarrollo del Noroeste argentino.

Desde su primera edición en 2014, FENOA reúne a referentes del ámbito empresarial, analistas políticos y especialistas, junto a figuras destacadas a nivel nacional e internacional. El objetivo central es generar propuestas que impulsen la recuperación económica y social de la región.

En ese marco, el empresario Enrique Cristofani destacó la importancia del foro al señalar que promueve el compromiso de la dirigencia con políticas públicas orientadas a la libertad y el desarrollo.

FENOA 2026: programa completo

La edición 2026 contará con una agenda centrada en economía, política, inversiones y desarrollo productivo:

15:00 – Acreditaciones

15:30 – Apertura a cargo de Carolina Servetto

15:38 – Palabras de Manuel Guisone

Paneles destacados

15:45 – “De Argentina al mundo”

Entrevista a Martín Migoya, CEO de Globant

16:15 – Proyecto Aconquija: reformas para Tucumán

16:45 – Coyuntura política y económica

Con Jorge Giacobbe y Fernando Marull

17:40 – Sistema financiero y crecimiento

Con Patricio Supervielle

18:00 – Agroindustria en el NOA

Participan referentes del sector productivo regional

18:30 – Reformas en Argentina

Exposición de Patricia Bullrich

19:30 – Desarrollo regional

Conferencia de Lisandro Catalán

19:45 – Cierre

Conferencia magistral del presidente Javier Milei

El evento finalizará con una distinción internacional al mandatario argentino.

Un espacio clave para el NOA

FENOA se posiciona como un punto de encuentro estratégico entre el sector público y privado, donde se discuten iniciativas vinculadas a inversión, competitividad y desarrollo regional.

En un contexto económico desafiante, el foro busca consolidarse como una plataforma de generación de ideas y consensos para el crecimiento del norte argentino.

Temas TucumánPatricia BullrichJavier MileiFenoaLisandro Catalán
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