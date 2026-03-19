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Milei en Tucumán: críticas al “parasitismo” y promesas económicas

El Presidente cerró el Foro Económico del NOA 2026 con duras críticas a la oposición y promesas sobre la inflación.

JAVIER MILEI PARTICIPÓ del Foro Económico del NOA 2026. JAVIER MILEI PARTICIPÓ del Foro Económico del NOA 2026. FOTO OSVALDO RIPOLL/LAGACETA
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei cerró este jueves el Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán.

Durante el evento también participó Lisandro Catalán, exministro del Interior, quien ya se posiciona como posible candidato a la gobernación en 2027.

Un discurso con eje económico y referencias ideológicas

En su exposición, Milei volvió a reivindicar a Juan Bautista Alberdi y al economista Adam Smith, insistiendo en la idea de una “moral como política de Estado”.

El mandatario aseguró que su gestión apunta a mejorar la calidad de vida de los argentinos y destacó el papel de la Inteligencia Artificial en el crecimiento económico.

Además, elogió a Demian Reidel y mencionó la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella.

EL PRESIDENTE recibió un galardón tras su discurso en Tucumán. EL PRESIDENTE recibió un galardón tras su discurso en Tucumán. FOTO OSVALDO RIPOLL/LAGACETA

Duras críticas a la oposición

En el tramo más polémico de su discurso, Milei volvió a cargar contra la oposición con términos agresivos y cuestionó la “justicia social”, a la que calificó como promotora del “parasitismo”.

“El factor determinante es que laburen”, afirmó, al tiempo que criticó las ideas de izquierda y aseguró que durante décadas se fomentaron políticas que llevaron al país al deterioro económico.

También elogió a la senadora Patricia Bullrich por su incorporación a La Libertad Avanza, destacando su rol en el actual Gobierno.

SALA COLMADA para escuchar a Javier Milei en Tucumán. SALA COLMADA para escuchar a Javier Milei en Tucumán. FOTO OSVALDO RIPOLL/ LA GACETA

Promesas sobre la inflación

En materia económica, Milei volvió a proyectar una desaceleración de la inflación y aseguró que podría llegar a cero en los próximos meses.

“Para agosto, la inflación minorista podría arrancar con cero”, afirmó, aunque aclaró que factores internacionales podrían generar fluctuaciones temporales.

El Presidente destacó la labor del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien atribuyó haber ordenado las cuentas públicas en tiempo récord.

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