Alerta por la morosidad empresarial: una de cada ocho firmas tiene dificultades para pagar sus créditos

La crisis de cobrabilidad en el sistema financiero sumó un nuevo capítulo: la morosidad en el sector empresarial. Al inicio de 2026, el 12,5% de las firmas que tomaron préstamos se encuentran en situación irregular, lo que representa un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto al año anterior.
El impacto desigual en las Pymes
Aunque el dato general parece menos crítico que el de las familias, el desglose revela una realidad heterogénea. Según un informe del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia, la mora no afecta a todos por igual.
Mientras que en las grandes corporaciones el retraso es inferior al 5%, en el segmento de préstamos menores a $45 millones la irregularidad trepó al 10%, casi el doble que el año pasado (5,5%).
Este deterioro coincide con el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria, que en febrero se ubicó en -18,7%. Además de la caída en la demanda, los industriales señalan hoy un obstáculo creciente: el agravamiento de los problemas financieros para sostener la operatividad.
Sectores en rojo y el dilema de las tasas
El informe destacó que Hoteles y Restaurantes lideran la mora con un 17%, seguidos por la Pesca (12,7%) y la Minería y Petróleo (11,2%). Incluso el sector agropecuario mostró un avance de 2,2 puntos en su nivel de irregularidad.
Desde el Grupo SBS advirtieron que este escenario se da en un escenario de tasas de interés volátiles. "Tasas reales negativas desalientan el ahorro y limitan la capacidad prestable de los bancos, pero una suba abrupta podría asfixiar aún más a familias y firmas que ya arrastran meses de atraso", señalaron.