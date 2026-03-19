Bullrich: “el país necesita una serie de reformas que durante muchos años no se pudieron hacer"

La senadora describió el proceso legislativo como una “tarea compleja”, atravesada por distintas etapas. Recordó un inicio de colaboración en el Congreso, ejemplificado en la aprobación de la Ley Bases, seguido luego por un escenario de fuerte confrontación política. “Hubo un ataque de fuego contra los proyectos: nos pegaban en el corazón del proyecto político y económico, buscaban sacarnos de los fundamentos de la estabilidad que el país hoy tiene”, afirmó.