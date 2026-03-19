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Bullrich: “el país necesita una serie de reformas que durante muchos años no se pudieron hacer"

La senadora nacional disertó en el Foro Económico del NOA, antes del discurso de Javier Milei.

EL ARTE DE CONSEGUIR ACUERDOS.-Patricia Bullrich, Senadora Nacional, recibió un reconocimiento en Tucumán EL ARTE DE CONSEGUIR ACUERDOS.-Patricia Bullrich, Senadora Nacional, recibió un reconocimiento en Tucumán FOTO Osvaldo Ripoll/LA GACETA
Hace 41 Min

El Foro Económico del NOA (FENOA,) realizado en San Miguel de Tucumán, fue el escenario donde la senadora nacional Patricia Bullrich expuso sobre el rumbo político y económico del país en una ponencia titulada “Las reformas que están transformando la Argentina”.

Durante su intervención, Bullrich sostuvo que “el país necesita una serie de reformas que durante muchos años no se pudieron hacer por falta de convicción, ideas claras o voluntad”. En ese sentido, remarcó la dificultad de alcanzar consensos en un sistema donde —según afirmó— existen sectores que se resisten a los cambios.

La senadora describió el proceso legislativo como una “tarea compleja”, atravesada por distintas etapas. Recordó un inicio de colaboración en el Congreso, ejemplificado en la aprobación de la Ley Bases, seguido luego por un escenario de fuerte confrontación política. “Hubo un ataque de fuego contra los proyectos: nos pegaban en el corazón del proyecto político y económico, buscaban sacarnos de los fundamentos de la estabilidad que el país hoy tiene”, afirmó.

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