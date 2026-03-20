Para Patricio Supervielle, el rumbo fiscal y la apertura económica deben sostenerse como verdadero motor del desarrollo nacional

Uno de los aspectos más llamativos reseñados por el banquero fue la intervención del historiador Niall Ferguson, quien describió a Milei no solo como un mandatario, sino como un intelectual único que promueve ideas que nadie más sostiene en la agenda global actual. Esta singularidad política, sumada a la firma de acuerdos estratégicos como el de la Unión Europea, ha transformado el tipo de preguntas que los inversores hacen sobre Argentina: de la duda se ha pasado al interés concreto por la ejecución de proyectos.