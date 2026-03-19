Patricio Supervielle, en Fenoa 2026: "La estabilidad es una condición necesaria para un ciclo de crecimiento"

¿Cuál es la llave que abre la puerta al crecimiento sostenido? Para el caso de la Argentina, esa llave es la estabilidad de las reglas de juego, que el país deje de lado los vaivenes de la política y que establezca las condiciones permanentes para crecer. Así abrió su exposición Patricio Supervielle, fundador y CE0 del Grupo Supervielle, en el marco del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.
Con la moderación del panel “El sistema financiero como motor del crecimiento argentino: presente y futuro” de Joaquín Álvarez, miembro del Consejo Empresario de FyL, el banquero señaló que la Argentina, bajo la administración presidencial de Javier Milei, puede constituirse en protagonista del desarrollo económico. “Estamos ante un momento bisagra, con un gobierno que ha puesto, después de más de 100 años, a un país que tiene el equilibrio fiscal como eje, además de una apertura económica gradual y con una agenda de desregulaciones importantes”, enumeró.
El presidente de Banco Supervielle fue uno de los participantes de “Argentina Weeks”, una ronda de negocios que se realizó en Nueva York. De ella destacó la afirmación del historiador escoces, Niall Ferguson. “El experto ha dicho que la gente no se da cuenta que Milei es un político único en el mundo, un intelectual que debe ser observado como más que un presidente de un país, al promover ideas que nadie las potencia en el mundo”, parafraseó.
Entre los inversores extranjeros aún consideran que la Argentina tiene varias materias pendientes. “Tenemos un historial de 50 años de alta inflación, un problema de falta de credibilidad y la inquietud para consolidar el equilibrio fiscal, más allá de los cambios de gobierno”, detalló. En ese aspecto, destacó que la presencia de gobernadores de distintas vertientes en las rondas de conversaciones ha sido un mensaje político que aquellos inversores consideraron como un cambio de época.
“La estabilidad es una condición necesaria para un ciclo de crecimiento. La Argentina está estancada desde hace 14 años. Y el mundo necesita de ella, de su talento, de la energía, de los minerales raros y de los alimentos en momentos de conflictos bélicos que constituyen una oportunidad extraordinaria para la Argentina”, sentenció.
Entre los desafíos, Supervielle señaló que el próximo es consolidar tres años de crecimiento económico continuo, tras dos décadas que no se logra ese objetivo, aunque reconoció que la expansión no es homogénea. “Los empresarios argentinos son sobrevivientes y están permanentemente transformándose y eso se pondera en cualquier lugar”, acotó.
Respecto del rol del sistema financiero, indicó que es diminuto y lo definió como un “enano raquítico”, en un escenario de 50 años de alta inflación, en el que nadie quiere invertir porque no hay confianza en la moneda local. Resaltó que la gran oportunidad para el país es el proceso de desinflación. “El sistema financiero tiene un potencial creciente. El crédito representa el 12% del PBI (antes de Milei era del 5%). Creo que se puede multiplicar por tres en 10 años y, aún así, estaríamos por debajo del promedio regional, mirando a Colombia, Chile o Brasil”, indicó. Sin embargo, Supervielle sostuvo que, cuando baje la inflación, habrá un apetito de riesgo mayor para invertir en papeles argentinos, con empresas que emitirán más títulos y más cauciones.