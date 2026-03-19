Patricio Supervielle, en Fenoa: "La estabilidad es una condición necesaria para un ciclo de crecimiento"

Respecto del rol del sistema financiero, indicó que es diminuto y lo definió como un “enano raquítico”, en un escenario de 50 años de alta inflación, en el que nadie quiere invertir porque no hay confianza en la moneda local. Resaltó que la gran oportunidad para el país es el proceso de desinflación. “El sistema financiero tiene un potencial creciente. El crédito representa el 12% del PBI (antes de Milei era del 5%). Creo que se puede multiplicar por tres en 10 años y, aún así, estaríamos por debajo del promedio regional, mirando a Colombia, Chile o Brasil”, indicó. Sin embargo, Supervielle sostuvo que, cuando baje la inflación, habrá un apetito de riesgo mayor para invertir en papeles argentinos, con empresas que emitirán más títulos y más cauciones.