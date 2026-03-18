El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro

El Gobierno nacional dispuso la conciliación obligatoria y logró desactivar el paro que los gremios ATE y la ANAC tenían previsto iniciar este miércoles en aeropuertos de todo el país. La medida fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano a través de un comunicado oficial.
Según se informó, la conciliación obligatoria regirá por un plazo de 15 días desde las 9 de hoy, en el marco del conflicto entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La decisión apunta a garantizar la continuidad de los servicios y abrir una instancia de negociación entre las partes.
“El objetivo es buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios. En este sentido, se intima a la organización sindical y, por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”, expresó Capital Humano.
“Asimismo, se dispone que la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas. Durante el período de conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, conforme lo establece la normativa vigente”, continuó el comunicado.
“El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de conflictos y convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para alcanzar acuerdos que resguarden el interés general y la paz social”, concluye el escrito.
El conflicto entre ATE y ANAC se originó por un reclamo salarial que el gremio sostiene desde hace más de un mes sin respuestas concretas, según denunciaron. En ese contexto, el sindicato había anunciado un paro de actividades entre el 18 y el 24 de marzo, con impacto previsto en vuelos comerciales.
Desde ATE indicaron que la medida también buscaba visibilizar la situación de los trabajadores del organismo. “Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”, había señalado su titular, Rodolfo Aguiar.