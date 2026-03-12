ATE anunció un paro que alcanzará a más de 27 aeropuertos el próximo fin de semana largo: qué vuelos podrían verse afectados

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro que podría afectar la actividad en más de 27 aeropuertos de la Argentina a partir del miércoles 18 de marzo. La medida de fuerza, convocada en reclamo del pago de aumentos salariales que el gremio asegura que el Gobierno nacional no abonó, prevé dos interrupciones diarias de tareas y podría provocar demoras y cancelaciones en el transporte aéreo.
Según informó el sindicato, las acciones gremiales alcanzarán a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y se extenderán entre el 18 y el 24 de marzo. Las jornadas con medidas de fuerza serán el 18, 19, 20, 23 y 24 de marzo.
Durante esos días, el cese de actividades se realizará en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 17 a 20. En esos intervalos no se desarrollarán las tareas habituales, salvo en los sectores considerados esenciales.
Desde ATE explicaron que la protesta se resolvió luego de un mes de diálogo sin resultados con las autoridades nacionales. “La presente medida de fuerza se adopta en reclamo de pago de los salarios con inclusión de los aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y apertura paritaria sectorial”, indicaron en un comunicado.
A través de sus redes sociales, el gremio también sostuvo que “el Gobierno llevó el conflicto al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.
La organización sindical aclaró que la protesta no afectará a los sectores considerados críticos para la seguridad y la salud pública. En ese sentido, continuarán trabajando con normalidad los empleados de bomberos, Sanidad y determinados controles operativos.
Por esa razón, se garantizará la realización de vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales durante las jornadas de paro. Sin embargo, en terminales de gran movimiento como el aeropuerto internacional de Ezeiza (EZE) y el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) se esperan demoras, reprogramaciones y posibles alteraciones en los servicios.
La magnitud de la medida podría impactar en el funcionamiento del transporte aéreo en distintos puntos del país, especialmente en aeropuertos con alto flujo de pasajeros.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se expresó sobre el conflicto a través de sus redes sociales. “Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza. Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”, afirmó.
De esta manera, el dirigente responsabilizó a la administración nacional por el conflicto y aludió a la polémica generada por el viaje oficial del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa a Estados Unidos, quien integró la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei.
Desde ATE señalaron además que las medidas fueron definidas en asamblea y advirtieron que “la situación ya es insostenible”. Por ese motivo, reclamaron el pago inmediato de los aumentos salariales comprometidos y la apertura de una instancia de diálogo concreta con las autoridades.
Finalmente, el gremio solicitó que se realicen “las presentaciones y comunicaciones que corresponda a fin de minimizar el impacto en los usuarios del sector aéreo”.