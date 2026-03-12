ATE anunció un paro que alcanzará a más de 27 aeropuertos el próximo fin de semana largo: qué vuelos podrían verse afectados

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro que podría afectar la actividad en más de 27 aeropuertos de la Argentina a partir del miércoles 18 de marzo. La medida de fuerza, convocada en reclamo del pago de aumentos salariales que el gremio asegura que el Gobierno nacional no abonó, prevé dos interrupciones diarias de tareas y podría provocar demoras y cancelaciones en el transporte aéreo.