La huelga de ATE en aeropuertos será el primer test de la reforma laboral sobre servicios esenciales

El gremio anunció paros entre el 18 y el 24 de marzo. El Gobierno exige cumplir con el 75% de operatividad previsto en la nueva ley, pero el sindicato llama a la “desobediencia”.

AEROPARQUE. ATE anunció medidas de fuerzas en los aeropuertos. AEROPARQUE. ATE anunció medidas de fuerzas en los aeropuertos. NA
Hace 1 Hs

El conflicto salarial en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se convirtió en el primer escenario de confrontación directa por la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó un plan de lucha que afectará a 27 aeropuertos del país, al desafiar la normativa que obliga a garantizar servicios mínimos del 75% en actividades críticas.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó la reforma como "manifiestamente inconstitucional" y adelantó que el gremio no se siente obligado a acatarla. “Llamamos a la desobediencia en los sectores de trabajo; haremos el paro en las mismas condiciones que antes de la ley”, afirmó el dirigente.

Desde el Poder Ejecutivo, la postura es inflexible. Fuentes oficiales confirmaron que la regulación de huelgas en servicios esenciales no requiere reglamentación previa y es de cumplimiento inmediato. 

Según el artículo 98 de la nueva ley, la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo están taxativamente declarados como servicios esenciales, lo que impide coberturas gremiales inferiores al 75%.

Cronograma de las protestas

Las medidas de fuerza se llevarán a cabo los días 18, 19, 20, 23 y 24 de marzo, en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante estos periodos, solo operarán sectores exceptuados como sanidad, bomberos y controles operativos críticos.

Temas Buenos AiresReforma laboralLuis AguiarJavier MileiManuel AdorniGobierno de Milei
