La huelga de ATE en aeropuertos será el primer test de la reforma laboral sobre servicios esenciales

El conflicto salarial en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se convirtió en el primer escenario de confrontación directa por la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó un plan de lucha que afectará a 27 aeropuertos del país, al desafiar la normativa que obliga a garantizar servicios mínimos del 75% en actividades críticas.