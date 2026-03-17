Hubo un apagón generalizado en Cuba de más de 20 horas

Cuba sufrió ayer un apagón generalizado, indicó la compañía eléctrica nacional, en un contexto de grave crisis en la isla a raíz del bloqueo energético de Estados Unidos. El corte superó las 20 horas en varias zonas debido a la escasez de combustible, la infraestructura obsoleta y las averías en termoeléctricas.
Los cortes de electricidad se han intensificado en Cuba, cuya economía se encuentra casi paralizada desde que la administración de Donald Trump cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.
El corte en el suministro se debió a “una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”, dijo la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE) en la red X. “Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento”, agregó.
A inicios de marzo, la isla había sufrido un apagón en dos tercios del territorio, incluida La Habana.
La generación de electricidad del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.
La isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado varios apagones generalizados desde finales de 2024.
Los cubanos soportan además larguísimos cortes programados diarios. La capital cubana ha tenido en los últimos tiempos cortes de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.
Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.
Para justificar su política, Washington alega la “amenaza excepcional” que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.
La Habana acusa a Trump de querer “asfixiar” la economía de la isla comunista, sometida a embargo estadounidense desde 1962 y que en los últimos años ha sufrido un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.
Llamado a inversiones
La diáspora cubana podrá invertir y manejar empresas en la isla, anunció ayer La Habana, mientras avanzan conversaciones con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, dijo que espera “tener el honor de tomar Cuba”.
“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, declaró ayer Trump. “Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera”, añadió el magnate republicano.
Poco antes, el gobierno comunista había anunciado que los emigrados cubanos podrían invertir y tener sus propios negocios en la isla, que siente el impacto de la política de máxima presión de Washington.
“Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses” y “también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes”, anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC.
El anuncio se produce en momentos en que la economía de Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, atraviesa por una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.
“El bloqueo nos priva del acceso a la financiación, al acceso a la tecnología, al acceso a los mercados y, en los últimos años, ha tenido como objetivo específicamente privar a nuestro país del acceso al combustible”, añadió el ministro.
Desde mediados de enero, Trump ha anunciado que Washington mantenía conversaciones con La Habana, lo que el presidente Miguel Díaz-Canel finalmente confirmó el viernes.
Cuba no recibe un petrolero desde hace dos meses y medio. La crisis energética forzó al gobierno a adoptar un plan de contingencia, que incluye un drástico racionamiento de la gasolina que afecta gravemente a todos los sectores.
“Infraestructuras”
La crisis energética golpea sectores vitales para la economía como el turismo, la extracción de níquel y el tabaco.
En la entrevista, Pérez-Oliva destacó que la apertura “se aplica a las inversiones (y) no sólo a las pequeñas, sino también a las grandes inversiones, especialmente en infraestructuras”.
Según el jerarca, el objetivo es reactivar sectores clave de la economía, como el turismo y la minería, así como restaurar la obsoleta red eléctrica del país, que desde hace varios años sufre averías que provocan prolongados apagones.
El anuncio de Pérez-Oliva “sugiere que la medida busca preparar negociaciones con Estados Unidos sobre inversiones estadounidenses en Cuba, más que fomentar la participación económica de emigrados”, opinó en X el economista Pedro Monreal.