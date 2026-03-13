Cuba cede ante el colapso: Díaz-Canel confirmó negociaciones secretas con el gobierno de Trump

En un giro diplomático forzado por la parálisis de la isla, Miguel Díaz-Canel confirmó que el gobierno cubano mantiene conversaciones con la administración de Donald Trump. El anuncio, realizado en un mensaje a la nación y posterior rueda de prensa, marcó un quiebre en la postura oficial de La Habana, que hasta hace poco negaba los contactos que el propio Trump ya había adelantado.