Cuba cede ante el colapso: Díaz-Canel confirmó negociaciones secretas con el gobierno de Trump

En un giro diplomático forzado por la parálisis de la isla, Miguel Díaz-Canel confirmó que el gobierno cubano mantiene conversaciones con la administración de Donald Trump. El anuncio, realizado en un mensaje a la nación y posterior rueda de prensa, marcó un quiebre en la postura oficial de La Habana, que hasta hace poco negaba los contactos que el propio Trump ya había adelantado.
Díaz-Canel describió estos intercambios como un proceso "discreto y largo" que se encuentra en sus "fases iniciales". Según el dictador, el objetivo es identificar problemas bilaterales y áreas de cooperación en un contexto internacional que ha facilitado el acercamiento.
“Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EEUU para buscar, por la vía del diálogo, soluciones para las diferencias que tenemos”, describió.
Sin embargo, la urgencia de estas charlas parece dictada por la realidad económica. “Hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible”, advirtió al admitir el impacto "inconmesurable" que esto genera en la población.
Pese al acercamiento, el líder del gobierno cubano evitó cualquier autocrítica. Atribuyó la debacle actual a un “bloqueo energético” externo y condicionó el avance de los diálogos al principio de "igualdad y respeto a la soberanía".