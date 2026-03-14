“Pido disculpas a Pelli”, dijo "Pichón" Segura y fue enviado a la cárcel

Desde la Fiscalía interrogaron a Segura luego respecto de su celular, y el imputado afirmó que se lo habían sacado del bolsillo de atrás del pantalón, en medio del tenso episodio. Sin embargo, los representantes del MPF no creyeron su versión, y citaron testimonios de miembros de la comitiva liberal sobre la supuesta entrega de un elemento a un policía, luego de su aprehensión. Por ello, consideran clave recuperar el aparato para proceder a las pericias técnicas y la obtención de posibles evidencias. Segura decidió no responder más preguntas tras la insistencia de Colombres Garmendia respecto de su puesto de trabajo en la comuna de Los Bulacio. El abogado de Pelli calificó al imputado como un “cliente judicial”. “Esta persona registra causas judiciales desde 1997, por tenencia de armas de guerra. Casualmente, en el allanamiento que se realizó en su domicilio (de El Cadillal), se encontraron municiones”, afirmó el letrado en la audiencia.