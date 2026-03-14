“Pido disculpas a Pelli”, dijo "Pichón" Segura y fue enviado a la cárcel

Las palabras de arrepentimiento no alcanzaron. Marcelo “Pichón” Segura quedó imputado por la agresión contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, y pasará los próximos cuatro meses bajo prisión preventiva en la cárcel de Benjamín Paz. El mismo viernes por la tarde fue trasladado al penal.
Ahora, los investigadores intentarán reunir más pruebas no sólo del ataque -Segura fue imputado de lesiones graves agravadas por alevosía-, sino de posibles hechos de “mayor envergadura”, como delitos contra el orden público. Por ello, incluso, uno de los objetivos es tratar de dar con el teléfono celular del empleado de la comuna de Los Bulacio, algo que no se pudo concretar pese a los allanamientos llevados a cabo en esta causa.
El juez Raúl Ángel Robin Márquez, del Colegio de Jueces del Centro Judicial de Concepción, encabezó la audiencia para el control de la aprehensión; para la formalización de cargos en contra de Segura y para la solicitud de las medidas de coerción.
Los auxiliares fiscales Gabriela Ghilardi y Juan José Ibáñez (de la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo del fiscal Miguel Ángel Varela) enumeraron las evidencias recolectadas en el expediente, iniciado a partir del violento episodio registrado durante la tarde del miércoles, en La Madrid.
Según expusieron los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), Pelli había concurrido allí junto a otros dirigentes de su espacio, los diputados Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen (LLA), el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, la ex diputada Paula Omodeo (CREO) y el concejal Álvaro Apud, entre otros, para llevar donaciones a familias damnificadas por las inundaciones.
Cuando caminaban por la ruta nacional 157, señala la imputación, Segura y un grupo de hombres no identificado interceptaron a la comitiva libertaria. Entonces, tal como se observa en los videos que se hicieron virales, se produjo un breve diálogo que finalizó con un violento golpe de cabeza por parte del empleado comunal en el rostro de Pelli, quien cayó al pavimento y empezó a sangrar.
Segura, de 56 años, fue llevado a un costado de la ruta, y luego fue trasladado a la comisaría de Simoca, en calidad de aprehendido. Pelli, de 40 años, fue asistido en primera instancia en el hospital de Concepción, y finalmente quedó internado en la Clínica Mayo, de la Capital, donde fue sometido a una cirugía por las fracturas en la nariz. El diputado nacional, representado por el abogado Juan Colombres Garmendia, presenció la audiencia desde su cama de terapia intensiva, pero no hizo uso de la palabra por indicación médica.
Los gastos
Segura, defendido por Ernesto Baaclini, aceptó los hechos y dio su versión ante el juez. “Le pido disculpas al señor Pelli. No tenía que reaccionar así. Estuve mal. Soy empleado público, y con mi familia voy a juntar el dinero para poder pagar lo que pueda por lo que gastó en la operación”, indicó el imputado.
Luego, aseguró que “no sabía (que Pelli) era diputado nacional”, y aclaró que de la comitiva libertaria sólo había reconocido a Molinuevo. “Ellos llegaron a las risotadas, hablando fuerte. Llegaron con unos cuantos colchones y unas bolsas. La verdad, daba bronca; uno estaba desde el día anterior, toda la noche colaborando, mojado, picado por hormigas y arañas, sacando gente de arriba de los techos, la verdad que uno estaba devastado. Y en esa situación, verlos llegando con esa arrogancia (...), eso me ofuscó”, argumentó. Además, dijo que Pelli había expresado que son “negros choros”, aunque insistió luego con su mensaje de arrepentimiento.
Desde la Fiscalía interrogaron a Segura luego respecto de su celular, y el imputado afirmó que se lo habían sacado del bolsillo de atrás del pantalón, en medio del tenso episodio. Sin embargo, los representantes del MPF no creyeron su versión, y citaron testimonios de miembros de la comitiva liberal sobre la supuesta entrega de un elemento a un policía, luego de su aprehensión. Por ello, consideran clave recuperar el aparato para proceder a las pericias técnicas y la obtención de posibles evidencias. Segura decidió no responder más preguntas tras la insistencia de Colombres Garmendia respecto de su puesto de trabajo en la comuna de Los Bulacio. El abogado de Pelli calificó al imputado como un “cliente judicial”. “Esta persona registra causas judiciales desde 1997, por tenencia de armas de guerra. Casualmente, en el allanamiento que se realizó en su domicilio (de El Cadillal), se encontraron municiones”, afirmó el letrado en la audiencia.
El auxiliar fiscal Ibáñez, en tanto, fundamentó el pedido de prisión preventiva y advirtió la posibilidad de riesgo de fuga y de un entorpecimiento en la investigación. “Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la Nación. En los videos que son de público conocimiento se ve claramente la participación del acusado”, sostuvo. Y marcó como pertinente el dictado de cuatro meses de prisión preventiva y el traslado del imputado a Benjamín Paz.
Baaclini refutó estos argumentos. Además de considerar excesivas las medidas y el plazo planteado, propuso -teniendo en cuenta los antecedentes de diabetes y de hipertensión de su cliente- que fuera sometido al arresto domiciliario, con tobillera electrónica o guardia policial.
Tras analizar las manifestaciones de las partes y valorar los elementos incorporados al expediente, el juez Robin Márquez declaró la legalidad de la aprehensión e hizo a lugar a los pedidos del MPF. Así, ordenó el inmediato traslado de Segura a Benjamín Paz, que se concretó a las pocas horas, y consideró que la prisión preventiva por cuatro meses constituye la medida pertinente “para garantizar el adecuado desarrollo de la investigación”. De inmediato, Baaclini interpuso un recurso de impugnación. Pero por ahora, y en medio de versiones sobre un posible planteo por la competencia de la causa desde la Justicia Federal, Segura deberá continuar preso el proceso.