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Alerta en el hogar: Anmat prohibió cinco cosméticos diseñados para niños

Los juguetes no podrán ser usados, comercializados y publicitados en ninguna región del país, en tanto no regularicen su registro ante Anmat.

Los productos prohibidos no cumplían con la normativa vigent de Anmat. Los productos prohibidos no cumplían con la normativa vigent de Anmat. Foto: ubuy.cr
Hace 4 Hs

El pasado viernes 13 de marzo, el Boletín Oficial de la República Argentina compartió una Disposición que regula los próximos movimientos en el mercado de una marca de productos para niños. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) compartió esta mañana un comunicado en el que resumió las causas por las que se decidió prohibir la marca.

La Anmat prohibió un tornillo traumatológico utilizado en cirugías

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Se trata de una serie de productos destinados, en su mayoría, al uso por parte de niñas. La Disposición N° 1388/26 resolvió prohibir el uso, comercialización, distribución y publicidad en toda Argentina de cosméticos infantiles después de una investigación. La decisión impactó sobre un total de cinco ítems, entre labiales en barra, brillos labiales y labiales con aplicador.

Cosméticos para niñas prohibidos por Anmat

Los productos prohibidos por Anmat fueron:

- “Brillo labial infantil con aplicador, cuyo rotulado lo identifica bajo la marca “MISS BEAUTY”, sin datos de inscripción sanitaria;

- Brillo labial infantil rojo con aplicador, cuyo rotulado lo identifica como “LABUBU LIP GLOSS” marca “POLA AYIR”, sin datos de inscripción sanitaria;

- Bálsamo labial infantil en barra, cuyo rotulado lo identifica como “HeL 79” marca “MAGIC”, sin otros datos de inscripción sanitaria;

- Brillo labial infantil con aplicador, cuyo rotulado lo identifica bajo la marca “HOLD MORNING”, sin datos de inscripción sanitaria;

- Labial infantil con aplicador, cuyo rotulado lo identifica bajo la marca “MAGIC YOUR LIFE”, sin datos de inscripción sanitaria.”

Según se informó en el comunicado oficial, “la medida fue tomada luego de que la Administración Nacional detectara que los productos mencionados no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente, infringiendo la normativa vigente”. Es que los productos carecían de registro sanitario y se desconocían sus características, funcionalidades y seguridad. En consecuencia, se convertían en un riesgo para la población.

Los productos sin regulación fueron descubiertos en inspecciones de control de mercado realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y a cargo del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Consultada la base de datos de cosméticos inscriptos ante la Administración Nacional, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos. Para volver a la comercialización, los productos deberán estar registrados en la Anmat.

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