Alerta en el hogar: Anmat prohibió cinco cosméticos diseñados para niños

El pasado viernes 13 de marzo, el Boletín Oficial de la República Argentina compartió una Disposición que regula los próximos movimientos en el mercado de una marca de productos para niños. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) compartió esta mañana un comunicado en el que resumió las causas por las que se decidió prohibir la marca.