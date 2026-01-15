La Anmat inhabilitó a otros cinco laboratorios por irregularidades en la producción de medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó esta madrugada la inhabilitación de otros cinco laboratorios tras detectar diversas irregularidades en sus procesos productivos, en el marco de los controles de seguridad que realiza el organismo. La decisión se suma a una medida previa que había dispuesto la baja de la autorización de otras 10 empresas por inactividad y carencias en la conducción técnica.