La asistencia de la Nación a Tucumán reavivó los cruces entre peronistas y liberales

Los insumos enviados por la Nación a Tucumán para asistir a damnificados por las inundaciones profundizaron la tensión entre referentes locales del Partido Justicialista (PJ) y de La Libertad Avanza (LLA).
El gobernador Osvaldo Jaldo agradeció la ayuda remitida por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, pero dirigió cuestionamientos hacia el presidente del partido liberal en esta provincia, Lisandro Catalán. “En momentos tan difíciles para muchas familias tucumanas, lo que menos se necesita es intentar apropiarse de gestiones que no se hicieron. Lo que hace falta es responsabilidad, respeto institucional y trabajo serio para acompañar a quienes hoy están atravesando una situación muy difícil”, dijo Jaldo.
La controversia se originó esta semana, producto de las supuestas demoras en la llegada de una partida del Gobierno nacional para ayudar a las familias afectadas por el temporal. Este sábado, finalmente, Pettovello confirmó la salida del cargamento.
“Entre los artículos se encuentran: mochilas, abrigos, calzados, indumentaria y ropa para bebes, que fueron enviados desde nuestro depósito en Villa Martelli”, detalló la funcionaria del gobierno de Javier Milei.
En el marco del temporal que afectÃ³ a la provincia de TucumÃ¡n, desde el Ministerio de Capital Humano enviamos insumos para asistir a las familias afectadas por las intensas lluvias.— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 14, 2026
Entre los artÃculos se encuentran: mochilas, abrigos, calzados, indumentaria y ropa para bebes,â¦ pic.twitter.com/qqMxtVuaVO
Este mensaje, publicado en la red social X, fue citado por Catalán, quien ponderó la tarea de Pettovello. “Le pedimos al Gobierno de la Provincia de Tucumán que agilice de manera urgente la logística y el reparto de estos insumos. En particular, le solicitamos al ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, que disponga todos los recursos necesarios para que la ayuda llegue cuanto antes a cada una de las familias afectadas”, añadió.
Las palabras del ex ministro de Interior de la Nación generaron una réplica de Jaldo. “¡Basta, Lisandro Catalán! La política partidaria puede esperar; la gente, no”, aseveró el tranqueño. En ese sentido, indicó que la asistencia nacional remitida ayer a Tucumán “fue gestionada personalmente por este gobernador con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con la ministra Pettovello, en diálogo directo y en el marco del respeto al federalismo que debe regir la relación entre Nación y las provincias”. A la vez, cargó contra el referente de LLA-Tucumán. “Hasta el momento usted no ha acercado ninguna solución ni ningún recurso concreto para las familias afectadas por las inundaciones en Tucumán. Solo apareció para subirse a la ola mediática de un hecho que desde el Gobierno de la Provincia repudiamos y condenamos con firmeza (en alusión a la agresión sufrida por el diputado liberal Federico Pelli por parte del empleado de la comuna de Los Bulacio, Marcelo Segura, en La Madrid), pero del drama que hoy viven muchos tucumanos por las inundaciones no se lo escuchó hablar”, dijo Jaldo en su mensaje a Catalán.
El mandatario reiteró su reconocimiento “al Gobierno nacional y a los funcionarios que han participado para que esta ayuda pueda llegar a los tucumanos que hoy están sufriendo”. “Los ciudadanos saben que el Gobierno provincial, junto a tucumanos solidarios están trabajando desde el primer momento en distintos operativos, con los municipios, comunas y equipos operativos para que cada insumo llegue rápidamente a las familias afectadas por las inundaciones. En esta gestión sí defendemos la premisa de tener un Estado presente”, cerró Jaldo.
Catalán no se quedó callado, y publicó una réplica. “¿Cómo ‘basta’, gobernador? El ‘basta’ con el que usted se dirige a mí parece ser del mismo estilo que el de su ministro del interior (Darío Monteros). Interpreto que usted no estuvo acostumbrado a que nadie la marque las falencias de la provincia, que son innumerables”, afirmó.
El libertario añadió que “por supuesto el pedido de ayuda” es competencia de la Provincia, pero dijo que LLA-Tucumán “se interiorizó y comunicó” con funcionarios de la Nación, “quienes nos transmitieron que la asistencia estaba a disposición para su retiro hace días”. “Aprovecho para pedirle que su ministro de Desarrollo Social sea eficiente en la logística de distribución de la ayuda nacional”, agregó. Y lo instó a que “no pierda tiempo debatiendo conmigo y haga que la asistencia llegue a los tucumanos”.
Los cruces continuaron con mensajes de dirigentes de ambos espacios. “Intentar sacar rédito político de la desgracia ajena es una de las peores bajezas que se pueden cometer”, arremetió la legisladora Carolina Vargas Aignasse (PJ). “Cuando se les pierde el miedo… tratan de apretar. Pero evidentemente en este caso no dio resultado “, afirmó el diputado nacional Gerardo Huesen (LLA), en respaldo a Catalán. “Ojalá Huesen y La Libertad Avanza se den cuenta de que lo que quiere la gente son soluciones. Demuestren que son gente, y no sembradores de caos”, afirmó el secretario de Gestión Pública, Javier Morof (PJ). La diputada nacional Soledad Molinuevo (LLA), en tanto, confirmó que la Nación había enviado dos camiones con asistencia para Tucumán, y este lunes partirán otros dos. “Esperemos que la provincia distribuya (la ayuda) equitativamente”, advirtió. El fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, se sumó a la polémica. "En los países civilizados con democracias de fuerte intensidad, los adversarios discuten y disienten cooperando, no queriendo vidriera sin importarle la gente, como a Catalán y los haters de LLA", aseveró. El legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse advirtió que "faltan 14 meses para la elección, y ahí quedará claro cuántos pares son tres botines; hoy pensemos y trabajemos por la gente afectada sin bandera política y sin buscar ventajas ni sobre actuaciones mediocres, eso no suma nada en este momento".