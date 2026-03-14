La asistencia de la Nación a Tucumán reavivó los cruces entre peronistas y liberales

Los cruces continuaron con mensajes de dirigentes de ambos espacios. “Intentar sacar rédito político de la desgracia ajena es una de las peores bajezas que se pueden cometer”, arremetió la legisladora Carolina Vargas Aignasse (PJ). “Cuando se les pierde el miedo… tratan de apretar. Pero evidentemente en este caso no dio resultado “, afirmó el diputado nacional Gerardo Huesen (LLA), en respaldo a Catalán. “Ojalá Huesen y La Libertad Avanza se den cuenta de que lo que quiere la gente son soluciones. Demuestren que son gente, y no sembradores de caos”, afirmó el secretario de Gestión Pública, Javier Morof (PJ). La diputada nacional Soledad Molinuevo (LLA), en tanto, confirmó que la Nación había enviado dos camiones con asistencia para Tucumán, y este lunes partirán otros dos. “Esperemos que la provincia distribuya (la ayuda) equitativamente”, advirtió. El fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, se sumó a la polémica. "En los países civilizados con democracias de fuerte intensidad, los adversarios discuten y disienten cooperando, no queriendo vidriera sin importarle la gente, como a Catalán y los haters de LLA", aseveró. El legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse advirtió que "faltan 14 meses para la elección, y ahí quedará claro cuántos pares son tres botines; hoy pensemos y trabajemos por la gente afectada sin bandera política y sin buscar ventajas ni sobre actuaciones mediocres, eso no suma nada en este momento".