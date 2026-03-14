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Temporal en Tucumán: el Gobierno desplegó un operativo para recuperar La Madrid

Comunas y municipios de distintos puntos de la provincia se sumaron al trabajo de la jornada.

Operativo en La Madrid. COMUNICACIÓN PÚBLICA Operativo en La Madrid. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 34 Min

El Gobierno dispuso un amplio operativo de limpieza y recuperación en la localidad de La Madrid tras las intensas lluvias que afectaron a la zona.

El Ministerio del Interior provincial, comunas, municipios, trabajadores de Vialidad Provincial y del gremio de la construcción, Uocra, llevaron adelante trabajos de limpieza en la localidad.

Desde las primeras horas de la mañana, equipos designados llegaron con maquinaria, herramientas y personal para realizar tareas de limpieza profunda, retiro de sedimentos, desmalezamiento y ordenamiento de distintos sectores de la localidad.

Participan del operativo las comunas de San Andrés, Villa Quinteros, El Cadillal, Río Seco, León Rougés, Los Sarmientos, Trinidad, San Pablo, Manantial, Ranchillos, Cebil Redondo, Los Ralos y El Chañar.

También se sumaron los municipios de Alberdi, Aguilares, Monteros, Simoca y Banda del Río Salí, junto con trabajadores de Vialidad Provincial y de la Uocra, aportando maquinaria pesada y cuadrillas para acelerar las tareas.

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El operativo contó además con la presencia de dirigentes y referentes territoriales como Armando Cortalezzi, Carlos Assán, Francisco Gómez y Mario Leito, quienes acompañaron el trabajo de las cuadrillas y coordinan las acciones junto a las autoridades locales.

Las tareas incluyen el uso de maquinaria pesada, camiones, bordeadora, carretillas y herramientas manuales para recuperar calles, espacios públicos y sectores afectados por el temporal.

Actualmente, alrededor del 80% de los vecinos ya está regresando a sus hogares. En ese contexto, el operativo busca acelerar la limpieza y el ordenamiento de la localidad para que las familias puedan volver a sus casas en condiciones seguras y recuperar la normalidad lo antes posible, según dijeron en el Gobierno.

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