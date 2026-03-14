El ruido de Adorni opacó la “Argentina Week”: cuando la soberbia pesa más que los anuncios

Ambas cuestiones pusieron a medio gobierno en modo defensivo, ya que el “karinismo” sospecha que todo se trató de una operación motorizada desde adentro del Gobierno por Santiago Caputo y los suyos, vapuleados por la hermana del Presidente en el recambio del ministro de Justicia. A su regreso del viaje, ella le pidió a los ministros que salgan a defender al Jefe de Gabinete y casi todos lo hicieron explícitamente, menos Patricia Bullrich (seguramente futura contendora de Adorni en la CABA) quien apenas mandó un retuit del mensaje de la secretaria general. La SIDE ha quedado de momento en manos del asesor externo y ahora dicen que la “hermanísima” y los Menem (Lule y Martín) van a ir por esa área tan sensible también.