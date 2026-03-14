Caso Adorni: la Fiscalía pide informes por el uso del avión presidencial

El viaje oficial a Nueva York que desató una polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, avanza con un pedido de investigación por una presunta malversación en el uso del avión presidencial. Se ordenó a la Secretaría General del Gobierno que se comparta la lista de pasajeros de aquella excursión y las normas relacionadas con la ocupación del transporte aéreo.
La solicitud se formalizó a través de la fiscal federal Alejandra Mángano, y en ella se pide el detalle de quiénes fueron los integrantes de la comitiva presidencial que acompañaron el viaje del jefe de Estado, Javier Milei, a Estados Unidos para participar del evento “Argentina Week”, según consignó La Nación.
Otra demanda en torno al caso fue que se notifique acerca de las resoluciones que rigen el uso de los aviones oficiales, tras el escándalo político desatado en el país, al que se sumaron pedidos de informes en la Cámara de Diputados y dos denuncias penales.
Sucede que una de las integrantes de la comitiva presidencial que viajó al país norteamericano fue Bettina Angeletti, esposa de Adorni, quien además de ocupar un lugar en el avión, se hospedó en el mismo hotel que los funcionarios nacionales. La mujer se dedica al coaching ontológico y no trabaja para el Gobierno, sino que, en su currículum público, se presenta como “experta en desarrollo organizacional”.
Trascendió que fuentes del Gobierno señalaron que la normativa sobre el uso del avión presidencial habilita a Milei a invitar a viajar en él a quien quisiera, lo cual se correspondería con la respuesta que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) está dando a la Justicia, respondiendo a los pedidos de Mángano.
Las denuncias
Una de las primeras presentaciones ante la Justicia fue presentada por la diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza (LLA). La parlamentaria demandó al jefe de Gabinete de malversación de caudales públicos por el uso del avión presidencial. La causa recayó por sorteo en el juzgado federal que conduce Daniel Rafecas, que la delegó en la fiscal Mángano. Y así fue que se activó la investigación, tomando como primera medida el pedir informes a la Secretaría General de la Presidencia.
El argumento de Pagano en la denuncia contra Adorni fue que el uso del avión presidencial está regido por normas rigurosas. “Apenas diez días antes del viaje, la propia Jefatura de Gabinete había impulsado una reforma al régimen de viajes oficiales al exterior, que establece limitaciones estrictas a la composición de las comitivas -un máximo de un funcionario por evento internacional- y que exige justificación explícita de la presencia de cada integrante adicional”, planteó.
Es por eso que la diputada planteó que el funcionario nacional “no solo habría incurrido en una conducta irregular, sino que lo habría hecho en contradicción directa con la normativa que él mismo promovió”. Asimismo, consideró que el asunto es aún más grave porque Adorni amplió sus facultades y se requiere su firma para toda erogación del Estado.
Una segunda denuncia por el viaje de Angeletti fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón. Y además, hay otra presentación -hecha por la diputada Pagano- por la visita de Adorni a Punta del Este, durante el feriado de Carnaval, realizado en un avión privado. Aunque a esta causa se le adjudica un supuesto enriquecimiento ilícito. Esta demanda se tramita en el juzgado de María Servini.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que es una fiscalía especializada en casos de corrupción, abrió un expediente preliminar para investigar los viajes de Angeletti a Nueva York y el de Adorni a Punta del Este en un avión privado. El proceso puede terminar en una denuncia penal, o simplemente archivarse si se entiende que no hubo delito.