Caso Adorni: la Fiscalía pide informes por el uso del avión presidencial

Las denuncias

Una de las primeras presentaciones ante la Justicia fue presentada por la diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza (LLA). La parlamentaria demandó al jefe de Gabinete de malversación de caudales públicos por el uso del avión presidencial. La causa recayó por sorteo en el juzgado federal que conduce Daniel Rafecas, que la delegó en la fiscal Mángano. Y así fue que se activó la investigación, tomando como primera medida el pedir informes a la Secretaría General de la Presidencia.