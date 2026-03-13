Un informe privado analizó el impacto del viaje a Nueva York del jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El "Affaire Nueva York"

En el marco de la "Argentina Week 2026" celebrada entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York, la comitiva oficial encabezada por el presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se vio envuelta en una crisis de reputación tras confirmarse la presencia de la esposa del ministro coordinador, Bettina Angeletti, a bordo del avión presidencial ARG-01. La polémica escaló rápidamente tras la difusión de imágenes de la pareja en actividades de la gira y se cristalizó tras una entrevista televisiva donde Adorni justificó la inclusión de su cónyuge bajo el argumento de la necesidad de acompañamiento personal ante un trabajo "sacrificado".