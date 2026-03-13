Lilia Lemoine calificó como un “error cosmético” el viaje de la esposa de Adorni con la comitiva oficial

La diputada nacional Lilia Lemoine salió en defensa de Manuel Adorni tras la polémica por la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York. La legisladora minimizó el hecho al calificarlo como un “error cosmético” y aseguró que se trata de una maniobra para desprestigiar al Gobierno.