Lilia Lemoine calificó como un “error cosmético” el viaje de la esposa de Adorni con la comitiva oficial

La diputada nacional Lilia Lemoine salió en defensa de Manuel Adorni tras la polémica por la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York. La legisladora minimizó el hecho al calificarlo como un “error cosmético” y aseguró que se trata de una maniobra para desprestigiar al Gobierno.
Lemoine sostuvo que no hubo perjuicio para el erario público. “Los contribuyentes no han pagado más dinero porque se subiera la esposa de Adorni al avión”, afirmó. Además remarcó que la presencia de Angeletti no generó costos adicionales para el Estado.
La diputada también buscó diferenciar el viaje oficial a EE. UU. del reciente viaje privado de Adorni a Punta del Este en un vuelo alquilado. “Están juntando dos temas distintos para montar una operación mediática”, denunció al apuntar contra sectores del periodismo y el kirchnerismo.
En un tono más punzante, comparó el caso con escándalos de la gestión anterior. “No se llevó a prostitutas ni se subió a un yate. Lo que hizo ni se acerca a lo que ha hecho la mayoría de los funcionarios kirchneristas”, dijo.
Finalmente, Lemoine pidió "no dejarse psicopatear por los 'kukas'" y cuestionó que se le dé relevancia a este tema frente a conflictos internacionales de mayor escala, como la guerra en Medio Oriente.