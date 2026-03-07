Secciones
Política

Lisandro Catalán: "En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación"

Cuestionó con dureza el manejo del gasto público en la provincia y aseguró que el problema de fondo es la priorización del gasto político por sobre áreas clave como la educación.

Lisandro Catalán. Lisandro Catalán.
Hace 1 Hs

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó con dureza el manejo del gasto público en la provincia y aseguró que el problema de fondo es la priorización del gasto político por sobre áreas clave como la educación.

Catalán planteó que el debate sobre el gasto político implica revisar las prioridades del gobierno provincial. “Cuando uno habla del gasto político, hay un menú que se tiene que ir seleccionando y definiendo qué es lo que realmente necesitan los tucumanos”, sostuvo.

En ese sentido, comparó la asignación presupuestaria de Tucumán con la de Mendoza. Según explicó, mientras en Tucumán el presupuesto destinado a educación durante 2024 fue del 17%, en Mendoza alcanzó el 31%.

“Ahí ya se ve claramente cuáles son las prioridades de una provincia y de la otra”, afirmó.

Catalán también puso el foco en el costo de funcionamiento del Poder Legislativo. Indicó que en Mendoza el gasto actualizado por legislador ronda los 650 millones de pesos, mientras que en Tucumán asciende a aproximadamente 2.750 millones de pesos por legislador.

“Cuando uno mira esos números entiende por qué Mendoza tiene hoy mayor peso específico, más generación de riqueza propia y mejores indicadores”, explicó.

El dirigente libertario advirtió además que Tucumán viene perdiendo protagonismo económico en la región. “La provincia retrocedió en todos los índices y perdió el liderazgo del norte. Hoy incluso ya estamos viendo cómo se hace para pagar los sueldos a fin de mes”, señaló.

Finalmente, Catalán rechazó las explicaciones que atribuyen las dificultades financieras exclusivamente a la Nación. “No es que no hay recursos o que la culpa es de la Nación. Tenemos que hacer nuestro trabajo y terminar de una vez con el gasto político”, concluyó.

Temas Lisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Darío Monteros cruzó a Lisandro Catalán y rechazó adelantar el debate electoral en Tucumán

Darío Monteros cruzó a Lisandro Catalán y rechazó adelantar el debate electoral en Tucumán

Lisandro Catalán en Alderetes: “El gobernador Jaldo se comprometió a eliminar los acoples y no cumplió”

Lisandro Catalán en Alderetes: “El gobernador Jaldo se comprometió a eliminar los acoples y no cumplió”

Carlos Francisco Gómez cuestionó a Lisandro Catalán y pidió “hablar de empleo, no de elecciones”

Carlos Francisco Gómez cuestionó a Lisandro Catalán y pidió “hablar de empleo, no de elecciones”

Catalán: La Libertad Avanza propone eliminar la Defensoría del Pueblo porque es un botín político

Catalán: "La Libertad Avanza propone eliminar la Defensoría del Pueblo porque es un botín político"

El PJ y LLA se cruzan por los acoples y reavivan el debate por el sistema electoral

El PJ y LLA se cruzan por los acoples y reavivan el debate por el sistema electoral

Lo más popular
Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico
1

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”
2

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española
3

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal
4

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?
5

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman
6

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Más Noticias
Milei se reúne con Trump en Miami en una cumbre de líderes aliados de América Latina

Milei se reúne con Trump en Miami en una cumbre de líderes aliados de América Latina

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Está vigente la reforma laboral: ¿qué cambia para el trabajador?

Está vigente la reforma laboral: ¿qué cambia para el trabajador?

Coparticipación: Molinuevo pide que la Corte de Tucumán dicte el fallo

Coparticipación: Molinuevo pide que la Corte de Tucumán dicte el fallo

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Comentarios