Lisandro Catalán: "En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación"

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó con dureza el manejo del gasto público en la provincia y aseguró que el problema de fondo es la priorización del gasto político por sobre áreas clave como la educación.
Catalán planteó que el debate sobre el gasto político implica revisar las prioridades del gobierno provincial. “Cuando uno habla del gasto político, hay un menú que se tiene que ir seleccionando y definiendo qué es lo que realmente necesitan los tucumanos”, sostuvo.
En ese sentido, comparó la asignación presupuestaria de Tucumán con la de Mendoza. Según explicó, mientras en Tucumán el presupuesto destinado a educación durante 2024 fue del 17%, en Mendoza alcanzó el 31%.
“Ahí ya se ve claramente cuáles son las prioridades de una provincia y de la otra”, afirmó.
Catalán también puso el foco en el costo de funcionamiento del Poder Legislativo. Indicó que en Mendoza el gasto actualizado por legislador ronda los 650 millones de pesos, mientras que en Tucumán asciende a aproximadamente 2.750 millones de pesos por legislador.
“Cuando uno mira esos números entiende por qué Mendoza tiene hoy mayor peso específico, más generación de riqueza propia y mejores indicadores”, explicó.
El dirigente libertario advirtió además que Tucumán viene perdiendo protagonismo económico en la región. “La provincia retrocedió en todos los índices y perdió el liderazgo del norte. Hoy incluso ya estamos viendo cómo se hace para pagar los sueldos a fin de mes”, señaló.
Finalmente, Catalán rechazó las explicaciones que atribuyen las dificultades financieras exclusivamente a la Nación. “No es que no hay recursos o que la culpa es de la Nación. Tenemos que hacer nuestro trabajo y terminar de una vez con el gasto político”, concluyó.