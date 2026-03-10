Paula Omodeo cargó contra el gasto político tras la suspensión de clases: “Primero el currito y al final los chicos”

La suspensión de clases en Tucumán por las lluvias volvió a encender el debate sobre el estado de la infraestructura escolar y el destino de los recursos públicos en la provincia. En ese contexto, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, denunció que la medida es consecuencia de décadas de mala administración.
“Mañana se vuelven a suspender las clases. El año pasado fue por el frío. Hoy es porque las escuelas están tapadas por agua”, escribió en su cuenta de X, donde sostuvo que durante años los recursos públicos “se destinaron al gasto político en lugar de resolver problemas básicos”.
En la misma línea se expresó la dirigente de CREO alineada con La Libertad Avanza, Paula Omodeo, quien apuntó directamente contra el manejo del dinero público en la provincia.
“Nos gobiernan una banda de ladrones e inoperantes. Si juntamos los millones de pesos robados y mal gastados de la Legislatura, la Defensoría del Pueblo, la Caja Popular y demás entes provinciales decorativos, los canales estarían limpios y la infraestructura hecha”, escribió.
En este sentido afirmó, el contraste aparece también en los números. “Según datos oficiales, el plan de mantenimiento para más de 1.300 escuelas ronda los $976 millones, mientras que organismos como la Defensoría del Pueblo superan los $9.000 millones anuales de presupuesto y sostienen cientos de cargos y contratos”.
Para Omodeo, esa diferencia refleja el problema de fondo: las prioridades del gasto público.
“¿Primero la gente? No. Primero el currito, el puntero, la camioneta para la amante y al último —bien al último— los chicos”, agregó.
Las críticas se producen luego de una nueva suspensión de clases dispuesta por el Ministerio de Educación debido a las lluvias y a los problemas de infraestructura que afectan a distintos establecimientos educativos.
Desde la oposición sostienen que la situación no puede explicarse únicamente por el clima, sino por años de falta de inversión en obras básicas como desagües, caminos rurales y mantenimiento de edificios escolares.