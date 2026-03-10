Secciones
Política

Paula Omodeo cargó contra el gasto político tras la suspensión de clases: “Primero el currito y al final los chicos”

Duras críticas de la dirigente de CREO.

Paula Omodeo (CREO). Paula Omodeo (CREO).
Hace 40 Min

La suspensión de clases en Tucumán por las lluvias volvió a encender el debate sobre el estado de la infraestructura escolar y el destino de los recursos públicos en la provincia. En ese contexto, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, denunció que la medida es consecuencia de décadas de mala administración.

“Mañana se vuelven a suspender las clases. El año pasado fue por el frío. Hoy es porque las escuelas están tapadas por agua”, escribió en su cuenta de X, donde sostuvo que durante años los recursos públicos “se destinaron al gasto político en lugar de resolver problemas básicos”.

En la misma línea se expresó la dirigente de CREO alineada con La Libertad Avanza, Paula Omodeo, quien apuntó directamente contra el manejo del dinero público en la provincia.

“Nos gobiernan una banda de ladrones e inoperantes. Si juntamos los millones de pesos robados y mal gastados de la Legislatura, la Defensoría del Pueblo, la Caja Popular y demás entes provinciales decorativos, los canales estarían limpios y la infraestructura hecha”, escribió.

En este sentido afirmó, el contraste aparece también en los números. “Según datos oficiales, el plan de mantenimiento para más de 1.300 escuelas ronda los $976 millones, mientras que organismos como la Defensoría del Pueblo superan los $9.000 millones anuales de presupuesto y sostienen cientos de cargos y contratos”.

Para Omodeo, esa diferencia refleja el problema de fondo: las prioridades del gasto público.

“¿Primero la gente? No. Primero el currito, el puntero, la camioneta para la amante y al último —bien al último— los chicos”, agregó.

Las críticas se producen luego de una nueva suspensión de clases dispuesta por el Ministerio de Educación debido a las lluvias y a los problemas de infraestructura que afectan a distintos establecimientos educativos.

Desde la oposición sostienen que la situación no puede explicarse únicamente por el clima, sino por años de falta de inversión en obras básicas como desagües, caminos rurales y mantenimiento de edificios escolares.

Temas TucumánPaula OmodeoLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Omodeo cargó contra la Defensoría del Pueblo de Tucumán: “No hay quien nos defienda del saqueo, la inoperancia y la impunidad”

Omodeo cargó contra la Defensoría del Pueblo de Tucumán: “No hay quien nos defienda del saqueo, la inoperancia y la impunidad”

Defensor del Pueblo: Macome cuestionó la falta de independencia de los candidatos y se abstuvo de votar

Defensor del Pueblo: Macome cuestionó la falta de independencia de los candidatos y se abstuvo de votar

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Dimes y diretes: un posible destino para Lalo Cobos y gestiones por un crédito millonario

Dimes y diretes: un posible destino para "Lalo" Cobos y gestiones por un crédito millonario

Campero cargó contra la Defensoría del Pueblo: Es un nicho para sostener la estructura peronista

Campero cargó contra la Defensoría del Pueblo: "Es un nicho para sostener la estructura peronista"

Lo más popular
Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán
1

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior
2

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
3

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
4

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9
5

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
6

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Más Noticias
Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

El estado de situación es complicado: Jaldo detalló las condiciones en las zonas afectadas por las lluvias

"El estado de situación es complicado": Jaldo detalló las condiciones en las zonas afectadas por las lluvias

Tres empresas tucumanas compiten por la concesión de la Terminal de Ómnibus

Tres empresas tucumanas compiten por la concesión de la Terminal de Ómnibus

Milei, en Nueva York: dardos a los dueños de Techint y Aluar en la apertura del Argentina Week

Milei, en Nueva York: dardos a los dueños de Techint y Aluar en la apertura del "Argentina Week"

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Comentarios