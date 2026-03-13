El Gobierno cerró filas y respaldó totalmente a Adorni

En una muestra de cohesión interna poco habitual ante crisis mediáticas, la plana mayor del Gobierno nacional, encabezada por el presidente Javier Milei, decidió “cerrar filas” para blindar al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario quedó en el ojo de la tormenta tras las críticas de la oposición y sectores del periodismo por la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week utilizando el avión presidencial.