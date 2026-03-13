Escándalo por los viajes de Adorni: en la mira judicial

Egresos e ingresos del país

En la misma solicitan la apertura de una investigación penal contra Adorni; se tome declaración testimonial de la esposa y del periodista Grandio; se solicite a Migraciones toda la información relacionada con los egresos e ingresos del país; y la declaración testimonial del periodista Sebastián Lacunza, quien fue autor de la publicación titulada “Sigilo en Carnaval. Adorni viajó en un en vuelo privado a Punta del Este con un periodista de la TV Pública a un costo de US$10.000” en el portal elDiarioAR con fecha 11/03/2026.