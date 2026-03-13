Escándalo por los viajes de Adorni: en la mira judicial

La Procuración de Investigaciones Administrativas abrió una investigación sobre los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Justicia tiene en la mira el que hizo junto con su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos y un vuelo privado a Punta del Este con su familia.
Se investiga la situación patrimonial del jefe de Gabinete, si podía afrontar ese viaje. Se busca averiguar quién y cómo pagó cada viaje. La Procuración investigará los viajes de Adorni y si en su pesquisa encuentra elementos que ameriten una denuncia judicial, hará su presentación ante la Justicia para que actúe.
En el marco de esta polémica, ayer se sumó una nueva acusación en su contra por “malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias”.
La acusación penal fue presentada por los diputados del interbloque Unidos, Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano, tras conocerse que este jueves el vocero presidencial realizó un segundo viaje junto a su familia y al periodista de la TV Pública, Marcelo Grandio, en un jet privado con un costo de U$S10.000 el pasado 12 de febrero dentro de los feriados de carnavales.
Egresos e ingresos del país
En la misma solicitan la apertura de una investigación penal contra Adorni; se tome declaración testimonial de la esposa y del periodista Grandio; se solicite a Migraciones toda la información relacionada con los egresos e ingresos del país; y la declaración testimonial del periodista Sebastián Lacunza, quien fue autor de la publicación titulada “Sigilo en Carnaval. Adorni viajó en un en vuelo privado a Punta del Este con un periodista de la TV Pública a un costo de US$10.000” en el portal elDiarioAR con fecha 11/03/2026.
De acuerdo a la denuncia, la erogación de los gastos “excede largamente la capacidad económica de Adorni, ya que su remuneración –de acuerdo a su cargo- ronda los 3,5 millones de pesos que serían 2.500 dólares mensuales siendo que el vuelo costó el equivalente a cuatro remuneraciones, gasto que realizó en dos momentos dentro de cinco días). Además, dentro de este cálculo no se computan alojamiento, alimentación, transporte y recreación; circunstancia que excede con creces su capacidad económica”.
Además, plantearon que posterior a la polémica del viaje a Estados Unidos junto con su esposa en el avión presidencial, el portavoz brindó una serie de entrevistas en las que trató de explicar la situación, refiriendo que “fue él quien lo abonó en su totalidad, pero que fue invitado a hospedarse en la casa de un amigo en la ciudad de Punta del Este”.