La UIA precisó que más de la mitad de las industrias sufrieron caídas en producción y ventas

En cuanto a las finanzas, el 45,6% de las empresas admitió dificultades para cumplir con obligaciones básicas como salarios, impuestos y proveedores. La caída de la demanda interna (46,1%) y el aumento de costos (19,7%) se consolidan como las principales preocupaciones de un sector que reclama "respeto y diálogo" al presidente Javier Milei.