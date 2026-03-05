La UIA precisó que más de la mitad de las industrias sufrieron caídas en producción y ventas

La Unión Industrial Argentina (UIA) endureció su postura frente al Gobierno nacional tras revelar los resultados de su última encuesta sectorial. Según el informe, más del 50% de las empresas experimentó retrocesos en producción y ventas durante enero, un escenario que ya impacta directamente en los niveles de empleo y en la cadena de pagos.
El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), que anticipa el rumbo de la actividad, se desplomó hasta los 36,5 puntos, ubicándose un 15% por debajo del año anterior.
Esta cifra marca la decimoquinta medición consecutiva en terreno de contracción (por debajo de los 50 puntos). Aunque enero es un mes estacionalmente bajo por vacaciones, la entidad advirtió que se trata del segundo peor registro de la serie histórica para este mes.
El impacto social es evidente: el 22,2% de las firmas redujo su plantilla de personal mediante despidos, suspensiones o eliminación de turnos. Hacia adelante, el panorama no es alentador. El 26% de los industriales prevé seguir recortando su dotación en el próximo año.
En cuanto a las finanzas, el 45,6% de las empresas admitió dificultades para cumplir con obligaciones básicas como salarios, impuestos y proveedores. La caída de la demanda interna (46,1%) y el aumento de costos (19,7%) se consolidan como las principales preocupaciones de un sector que reclama "respeto y diálogo" al presidente Javier Milei.