La esposa de Nahuel Gallo cuestionó a quienes buscan adjudicarse su liberación

La entrevista se difundió el mismo día en que Gallo tuvo su primer contacto con la prensa desde su regreso a la Argentina. El gendarme brindó una conferencia en el edificio Centinela, sede de la fuerza, donde estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y el jefe de la Gendarmería, el general Claudio Brilloni.