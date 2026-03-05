La esposa de Nahuel Gallo cuestionó a quienes buscan adjudicarse su liberación

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, María Alexandra Gómez, cuestionó a quienes intentan atribuirse un rol en el proceso que culminó con la liberación de su marido y sostuvo que algunas personas “se están colgando” del caso. Al mismo tiempo, defendió las gestiones realizadas por el Gobierno nacional durante los meses en que el efectivo permaneció detenido en Venezuela.
Durante una entrevista con el canal LN+, Gómez se refirió al proceso que permitió el regreso del gendarme tras 448 días encarcelado. “Nadie puede decir que el gobierno nacional argentino no pidió por Nahuel durante todos estos meses”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el reclamo por la liberación estuvo presente de manera permanente, aunque reconoció que el resultado dependía de decisiones dentro del régimen venezolano. “Se trabajó, pero sabíamos que el régimen de Delcy Rodríguez no iba a ceder ante el Presidente de la Argentina sino que lo iba a hacer frente a sus amistades”, expresó.
También cuestionó a quienes aseguran haber tenido participación en las gestiones que derivaron en el regreso del gendarme. “Las personas que quieren decir que colaboraron yo creo que hay que dejarlos, se están colgando”, señaló.
Más adelante, en declaraciones reproducidas por LN+, apuntó contra quienes critican a Gallo tras su liberación. Los calificó de “inescrupulosos y sin empatía” y aseguró que se trata de personas que nunca reclamaron por su libertad, incluso “sabiendo que era víctima de una desaparición forzada en Venezuela”. “Son lavadores de cara de una dictadura”, añadió.
Gómez también habló sobre el impacto que tuvo la detención en la vida familiar, especialmente en su hijo Víctor. Contó que durante meses hizo un esfuerzo por mantener vivo el recuerdo de su padre. “Fue una lucha para que Víctor no olvidara a su papá”, explicó.
En ese contexto recordó el momento del reencuentro familiar, cuando el niño volvió a abrazar a su padre tras más de un año de separación. “Creo que a Nahuel le hizo sacar esa sonrisa tan genuina cuando Víctor se le abalanzó en los brazos”, relató. Según dijo, ese instante confirmó que había sido importante mantener presente la figura paterna durante todo ese tiempo.
La mujer también describió el cambio que observó en su hijo desde el regreso del gendarme. “Desde que llegó Nahuel, es otro niño”, afirmó. Y contó que le transmitió al propio Gallo lo significativo de ese reencuentro: “Le dije a Nahuel que llegó lo que le hacía falta a Víctor”.
La entrevista se difundió el mismo día en que Gallo tuvo su primer contacto con la prensa desde su regreso a la Argentina. El gendarme brindó una conferencia en el edificio Centinela, sede de la fuerza, donde estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y el jefe de la Gendarmería, el general Claudio Brilloni.
Durante su testimonio, el efectivo no respondió preguntas, aunque brindó algunos detalles sobre su detención en Venezuela. Entre otras cosas, aseguró que durante el encierro sufrió tortura psicológica y que el recuerdo de su hijo fue una de las claves para resistir los días de cautiverio.