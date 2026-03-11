Milei destacó el crecimiento de la economía y apuntó contra empresarios

Uno de los puntos más álgidos de la presentación fue la exportación de su conflicto con figuras de peso en la industria argentina. Milei llevó su disputa con Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate, al corazón financiero del mundo. Frente a los inversores, el Presidente no ahorró calificativos y arremetió contra quienes consideran los principales beneficiarios de un sistema de protección estatal que, según su visión, ha empobrecido a los ciudadanos.