Milei destacó el crecimiento de la economía y apuntó contra empresarios

El presidente Javier Milei encabezó este martes el lanzamiento de la Argentina Week en la ciudad de Nueva York, un evento diseñado estratégicamente para posicionar al país como un destino atractivo para los capitales extranjeros. La jornada inaugural tuvo lugar en el flamante edificio de JP Morgan Chase, ubicado en la emblemática Park Avenue, donde el mandatario disertó ante un auditorio compuesto por influyentes inversores internacionales, altos ejecutivos de Wall Street y miembros clave de su propio gabinete económico.
La exposición de Milei comenzó con un marcado rigor técnico, centrado en variables macroeconómicas, pero rápidamente viró hacia una alocución de profundo contenido político y confrontativo. Durante su discurso, el Jefe de Estado reafirmó su defensa acérrima del capitalismo de libre mercado y la desregulación económica, aprovechando el escenario global para relanzar sus críticas hacia el kirchnerismo y, de manera más sorprendente para el auditorio, hacia sectores específicos del empresariado local.
Uno de los puntos más álgidos de la presentación fue la exportación de su conflicto con figuras de peso en la industria argentina. Milei llevó su disputa con Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate, al corazón financiero del mundo. Frente a los inversores, el Presidente no ahorró calificativos y arremetió contra quienes consideran los principales beneficiarios de un sistema de protección estatal que, según su visión, ha empobrecido a los ciudadanos.
“Todos saben que en las últimas semanas tuve enfrentamientos abiertos con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil”, reconoció Milei durante su alocución. El mandatario buscó despejar cualquier duda sobre su perfil ideológico ante los presentes, afirmando que tildar de “antiempresa” a un liberal es una contradicción absoluta. Sin embargo, advirtió que su administración se enfrenta a actores que definió como “gente mala y creativa para el mal”.
En un ataque directo a la trayectoria de estos industriales, el Presidente afirmó que tanto Rocca como Madanes Quintanilla se beneficiaron durante décadas de un esquema de protección estatal que los convirtió en “empresarios prebendarios”. Para Milei, el éxito de estos grupos no ha sido fruto de la competencia genuina, sino de una “connivencia con políticos ladrones” que perjudicó el bolsillo de los consumidores argentinos a través de barreras arancelarias.
Para ilustrar su punto ante el público neoyorquino, Milei utilizó el ejemplo del mercado de neumáticos. Explicó que si un neumático cuesta US$ 100 pero el Estado impone una “pared enorme” para evitar la importación, el consumidor termina pagando US$ 400. Sostuvo que, al eliminar estas barreras, el excedente de dinero que le queda al ciudadano se vuelca a otros sectores de la economía, generando un beneficio generalizado que hoy está bloqueado por el proteccionismo.
El Jefe de Estado defendió la apertura comercial irrestricta y calificó peyorativamente a quienes critican esta política como una “apertura indiscriminada”. Con un lenguaje coloquial y punzante, afirmó que los defensores de la industria nacional están simplemente “reclamando por cazar en el zoológico”. Según su “principio de revelación”, Milei concluyó de manera tajante que “aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.
En este sentido, el Presidente aseguró que su gestión tiene como objetivo primordial romper el vínculo histórico entre la política y las corporaciones. Afirmó que el Gobierno se está “sacando de encima” a quienes utilizan un “nacionalismo berreta de pacotilla” para encubrir lo que calificó como un robo sistemático perpetrado por políticos y empresarios afines al poder de turno. Para el mandatario, sostener el sistema actual solo se explica a través de la corrupción.
Milei también dedicó un tramo de su discurso a analizar la relación del gobierno anterior con el sector privado. Al referirse al kirchnerismo, sostuvo que las críticas que los Kirchner lanzaban contra Paolo Rocca no nacían de una diferencia ideológica real. “Cuando lo insultaban, no lo hacían porque lo odiaran, sino porque estaban negociando la coima”, disparó, vinculando directamente las tensiones del pasado con pedidos de retornos ilegales.
Otro concepto clave de la jornada fue lo que el mandatario denominó el “riesgo kuka” . Con este término, Milei describió ante Wall Street el impacto negativo que genera en los mercados la posibilidad de un eventual regreso del populismo al poder en el futuro.
En términos numéricos, el Presidente destacó la drástica caída del riesgo país, que pasó de 2500 puntos básicos al inicio de su mandato a los actuales 550 . Sin embargo, lamentó que el mencionado “riesgo kuka” siga causando daño, elevando el costo del financiamiento internacional para la Argentina. “Estamos haciendo todo para terminar de una vez por todas con el populismo y, en especial, con el kirchnerismo”, aseguró enfáticamente.
Para entusiasmar a los inversores, Milei proyectó escenarios de crecimiento ambiciosos. Planteó que, si el riesgo país logra estabilizarse en torno a los 550 puntos, la economía argentina tiene un piso de crecimiento anual de entre el 4% y el 5% .
Más optimista aún, el mandatario señaló que, si las reformas avanzan y el país desciende a niveles de 220 puntos , la Argentina podría alcanzar tasas de crecimiento de entre el 7% y el 8% .
Alineados con Milei: Ignacio Torres destacó la muestra de “unidad y previsibilidad”
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, subrayó durante una entrevista la importancia del acercamiento entre los gobernadores y el presidente Javier Milei. En el marco de su participación en la ‘Argentina week’, el mandatario planteó la necesidad de discutir el destino de las divisas generadas, recordando que los recursos naturales pertenecen a las provincias. “Por eso es tan importante la presencia de los gobernadores en esta semana, que en definitiva el objetivo es ser vidriera de inversiones”, subrayó, enfatizando la relevancia de la coordinación entre Nación y las provincias.