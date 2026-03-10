Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

En términos netos, las reservas de Argentina culminaron en un negativo de -U$S 1.724 millones. De todos modos, el BCRA sumó otros u$s 50 millones del MLC y ya acumuló una compra neta de u$s 3.053 millones en 2026. Al respecto, la semana pasada el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, destacó que durante este Gobierno la acumulación de reservas fue más alta que en gestiones previas, “sin boom de commodities ni acceso a los mercados internacionales”. Además, resaltó la “previsibilidad” que brinda el programa de compras que anunció el Central para 2026, en pos del objetivo de “reducir la vulnerabilidad externa”.