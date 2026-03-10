Secciones
Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Por el pago de la deuda y el contexto externo.

Hace 6 Hs

Pese a que el Banco Central (BCRA) mantuvo su habitual compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), las reservas brutas internacionales se hundieron en U$S 236 millones. En términos netos, las arcas de la autoridad monetaria siguen en terreno negativo.

Fuentes oficiales explicaron al diario especializado “Ámbito” que la merma se explicó por “baja de cotizaciones por alrededor de U$S 130 millones y pagos de deuda a organismos internacionales por algo más de U$S 30 millones”. Así, las reservas brutas terminaron la jornada en los U$S 45.768 millones.

Vale remarcar que el oro al contado bajó un 1,5% durante la jornada a U$S 5.091,62 la onza, ante las preocupaciones por la inflación en EEUU. El mercado ve que la incertidumbre sobre la guerra puede generar una aceleración persistente de los precios, lo cual puede obligar a la Fed a subir las tasas.

El dólar se fortaleció en el mundo

En ese marco, mientras el precio internacional del petróleo llegó a superar los U$S 120, el dólar se fortaleció en el mundo. Aun así, también se espera que un conflicto prolongado mantenga la demanda de refugios seguros y proporcione un suelo para los precios del oro.

El dólar oficial se mantuvo estable y el "blue" volvió a subir: a cuánto cerró

El dólar oficial se mantuvo estable y el blue volvió a subir: a cuánto cerró

En términos netos, las reservas de Argentina culminaron en un negativo de -U$S 1.724 millones. De todos modos, el BCRA sumó otros u$s 50 millones del MLC y ya acumuló una compra neta de u$s 3.053 millones en 2026. Al respecto, la semana pasada el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, destacó que durante este Gobierno la acumulación de reservas fue más alta que en gestiones previas, “sin boom de commodities ni acceso a los mercados internacionales”. Además, resaltó la “previsibilidad” que brinda el programa de compras que anunció el Central para 2026, en pos del objetivo de “reducir la vulnerabilidad externa”.

