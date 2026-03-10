Secciones
Milei, en Nueva York: dardos a los dueños de Techint y Aluar en la apertura del "Argentina Week"

Ante más de 120 CEOs globales en la sede del JP Morgan, el Presidente ratificó su rumbo ideológico y tildó de "prebendarios" a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

Hace 2 Hs

A pesar de que el denso tráfico de Manhattan retrasó su llegada a la imponente sede del JP Morgan en Park Avenue, Javier Milei no perdió el ímpetu. Tras una breve reunión privada con el influyente CEO del banco, Jamie Dimon, el Presidente dio inicio al "Argentina Week" con un discurso que combinó teoría económica austríaca con un ataque directo al corazón del "círculo rojo" industrial argentino.

Acompañado por su círculo de confianza -Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Bausili y Manuel Adorni-, el mandatario se dirigió a un auditorio de 400 invitados, entre los que destacaban líderes de fondos de inversión y empresas estratégicas. “El sistema capitalista no solo es más eficiente, sino que es más justo”, arrancó Milei, para luego arremeter contra quienes llamó "empresarios prebendarios".

El fin de la "prebenda"

En el tramo más político de su disertación, Milei personalizó su batalla contra el proteccionismo. “Todos saben que tuve enfrentamientos con Paolo Rocca y con Madanes Quintanilla. Son empresarios prebendarios. Eso se terminó”, enfatizó. 

Con este gesto, el Presidente buscó diferenciar ante Wall Street su modelo de "capitalismo de libre empresa" del histórico esquema de subsidios y aranceles que benefició a los gigantes del acero y el aluminio en Argentina.

Desde lo técnico, Milei calificó de "fantasmagórica" la noción de los fallos de mercado, al argumentar que son estas interpretaciones las que justifican regulaciones que "destruyen la economía". “Si se lleva a cabo una política injusta, tarde o temprano va a terminar mal”, advirtió ante la mirada de inversores que buscan señales de previsibilidad.

Una vidriera estratégica en Manhattan

El "Argentina Week" se presenta como la mayor apuesta de seducción financiera del Gobierno en el exterior. Con la organización de la Embajada en Washington y el respaldo de gigantes como Bank of America y Citi, el evento busca capitalizar el interés en sectores críticos como la energía y la minería.

La agenda incluye paneles de alto nivel sobre inteligencia artificial, minería de minerales críticos y el futuro del sector energético, este último bajo la lupa tras la reciente volatilidad del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

La agenda continúa

Tras la exposición de Milei, el canciller Pablo Quirno tomó la palabra para profundizar en la nueva configuración geopolítica entre Argentina y Estados Unidos. 

El evento continuará en la sede del Bank of America, aunque ya sin el Presidente, quien partirá hacia Chile para asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast, consolidando así su agenda de alianzas con la derecha regional.

