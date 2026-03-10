Milei, en Nueva York: dardos a los dueños de Techint y Aluar en la apertura del "Argentina Week"

Acompañado por su círculo de confianza -Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Bausili y Manuel Adorni-, el mandatario se dirigió a un auditorio de 400 invitados, entre los que destacaban líderes de fondos de inversión y empresas estratégicas. “El sistema capitalista no solo es más eficiente, sino que es más justo”, arrancó Milei, para luego arremeter contra quienes llamó "empresarios prebendarios".